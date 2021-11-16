港股半日揚267點　騰訊重返500元大關　汽車濠賭股造好｜持續更新

隔晚美股三大指數先升後跌，市場；道指曾漲逾135點，收市倒跌12點，道指收報36087點；納指收報15853點，微跌7點；標普500指數收報4682點，基本持平。



習近平今早與拜登舉行視像會晤，今早「黑期」靠穩，料市場抱觀望態度。港股連升五日，處25400點水平，北水昨淨流出15.29億元，其中騰訊（700）及舜宇（2382）分別流出9.11億及3.76億元；融創（1918）則獲淨買入4.49億元。另繼續留意周四公布季績的阿里巴巴（9988）。



【12:16】騰訊重返500元大關

「習拜會」進行中，大市普遍向上。恒生指數半日升267點或1.05%，午報25658點，成交額659億元。恒生科技指數升1.24%，午報6683點。恒生國指午報9187點，升101點或1.12%。

騰訊（0700）重上500元大關，半日升1.67%，午報500元，成交額45.84億元；阿里巴巴（9988）升1.8%，午報164.4元；美團（3690）漲2.2%，午報296元；小米（1810）亦漲2.11%，午報21.75元。

汽車股造好，吉利（0175）半日揚3.76%，午報26.25元；比亞迪（1211）亦升1.5%，午報298.4元。濠賭股造好，銀娛（0027）升逾7%；金沙（1928）升近7%。

【11:28】保利飆逾兩成

恒指最新升231點或0.91%，報25621點；恒生科指升58點或0.89%，報6660點。

美團（3690）漲2.3%，報296.2元；阿里巴巴（9988）升1.7%，報164.3元；騰訊（0700）升幅收窄至0.9%，報496.2元。

保利物業（6049）勁飆23.11%，報56.22。

恒騰（0136）股價挫逾5.26%，報1.62元；早前遭騰訊減持。

銀娛（0027）、金沙中國（1928）飆逾6%。

【10:35】農夫山泉飆逾6% 創半年高

港股早段維持逾百點升幅，恒指升175點，報25566點；科指升0.51%，報6634點。

農夫山泉（9633） 飆升逾6%，高見48元，現報47.9元，仍升6.44%。

銀娛（0027）升幅擴大至逾5%；金沙（1928） 升逾6%。另外，美高梅 （02282） 升逾4%；永利 （1128） 升逾7%；澳博（0880） 升半成；新濠（0200） 亦升近5%。

澳門日前進一步放寬預約接種第3劑新冠病毒疫苗的條件，其中所有18歲或以上接種新冠病毒滅活疫苗第2劑滿6個月且沒有禁忌症人士，都可以預約接種第3劑新冠病毒疫苗。

【09:54】恒指早段突漲近200點

恒指抽升183點，見25573點，最新升152點或0.6%，報25543點。恒生科指升24點或0.37%，報6625點。

【09:43】保利物業飆升近17%

保利物業（6049）開市後續飆升近17%，高見53.35元，成交額1.67億元。融創中國（1918）續揚3.05%，報15.54元。

友邦（1299）亦曾揚1.5%，高見86.45元，最新升0.8%，報85.8元。平保（2318）微升0.1%，報57.75元。

保利協鑫（3800）上漲3.5%，報3.23元。

吉利（0175）揚逾4%，報26.45元。

恒指漲近百點，報25482點。

【09:20】恒生指數高開55點

恒生指數高開55點或0.22%，報25446點；恒生科指高開11點或0.17%，報6612點；恒生國指開報9100點，升14點或0.16%。

科技股方面，騰訊（0700）升1.1%，阿里巴巴（9988）升0.3%，美團（3690）平開，京東（9618）則跌1.1%，小米（1810）升0.2%。

中興通訊（0763）開升0.9%，報22.55元。

佳兆業美好（2168）挫逾9%，報13.68元。