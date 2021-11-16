港股企穩二萬五兼50天線　關注「習拜會」與關稅｜港股早評

港股第三日上企50天線（約25221點）及二萬五關口，昨報25390點，技術上是企穩其上。今日重點關注「習拜會」，並看雙方的關稅會否下調。

國家主席習近平將於上午與美國總統拜登舉行視像會晤。美國財長耶倫在哥倫比亞廣播公司（CBS）的訪問中表示，美國正考慮降低對中國進口商品的部分關稅。

中國經濟數據偏弱，零售和工業增加值優於預期，惟固投仍然遜色。摩根士丹利續對中資股抱審慎看法，維持「中性」評級，並輕微上調恒指目標價，在基本情景下，由原先給予明年中目標價24400點，改為明年底25000點。

佳兆業系內三間公司復牌，三公司均稱業務經營情況正常。

平保首十個月保費跌5% 佳兆業系內三間公司復牌

平保（2318）發布公告，公司4家子公司於今年首十個月期間的原保險合同保費收入合計為6419.3億元人民幣，按年減少5%。平保股價弱勢未改，並在低位橫行，昨收報57.7元。

佳兆業系內三間公司復牌，佳兆業美好 （2168） 、佳兆業健康 （0876） 、佳兆業資本 （0936） 齊宣布復牌。三公司均稱，對於佳兆業控股 （1638） 有關未支付若干金融產品及停止派付2021年中期股息，並無參與上述佳兆業控股交易，亦非交易的一方，公司業務經營情況正常。

偉易達 受全球材料短缺和付運延誤影響，而影響公司業績表現。

原材料加價影響浮現 偉易達盈利受壓跌近四成

偉易達（0303） 受全球材料短缺和付運延誤影響，而影響公司業績表現。公司截至9月底止六個月收入按年跌0.8%至11.1億美元，純利按年跌37.8%至7600萬美元，公司派發中期股息每股17美仙，按年不變。

管理層指，因與電子產品有關的原材料價格升幅達雙位數，加上航運堵塞令運費上升，預期新一財年公司的毛利率將會受壓。公司會盡量用其他零件取代短缺零件，以減低風險，並另外下半年新推出的產品亦會加價。

歐央行重申明年不會加息 歐元下破1.14

歐洲央行行長拉加德重申明年不會加息的鴿派立場，仍然認為明年通脹會放緩，中期通脹率將低於目標，疫情的挑戰還沒有結束。歐元應聲下跌，跌至1.1357水平，續創去年7月低位。

美元升穿95.5水平，創去年7月新高。美國10年債息重上1.6厘，30年債息一度升至2厘。美國三大指數微跌，道指跌12點，報36087點，納指報15853點，標普報4682點。