巴郡上季持倉紀錄曝光：蘋果最重倉　增持雪佛龍　清倉默沙東

由股神巴菲特掌舵的巴郡，周一（11月15日）向美國證監會（SEC）提交的13F持倉報告顯示，該公司三季度清倉默沙東、增持雪佛龍，並減持了艾伯維、百時美施貴寶等股票。蘋果公司仍為巴郡的頭號重倉股。

《新浪財經》報道，最新數據顯示，巴郡三季度持倉總市值為2,930.23億美元，上一季度總市值為2,704.35億美元。

巴郡三季度建倉做多了Royalty Pharma和Floor & Decor Holdings。13F報告顯示，巴郡持有超過13,000股、價值4.75億美元的Royal Pharma股票，對Floor & Decor Holdings進行了近1億美元的押注。

Royal Pharma是一家為臨牀藥物試驗提供資金的公司，於去年6月上市。該股在2021年下跌了16%以上。Floor & Decor一直受益於新冠疫情期間的房屋改造和翻新熱潮，在2020年上漲80%之後，其股價今年又上漲了40%。

增持逾500萬股雪佛龍

報告還顯示，巴郡在三季度增持雪佛龍，從,2310萬股增加到2,870萬股，價值約29億美元；減持了艾伯維、特許通訊公司、百時美施貴寶、維薩、萬事達卡等7只股票，清倉默沙東、Liberty Global C類股以及製藥公司Organon。

蘋果公司仍為巴郡的頭號重倉股，維持8.871億股股票持倉不變，持股市值1,255億美元，在披露的持倉資產中佔比為43%；與上一季度相比，巴郡前十大重倉股保持相對不變，前五大重倉股仍為蘋果公司、美國銀行、美國運通、可口可樂、以及卡夫亨氏。

美股市場從疫情引發的拋售中迅速反彈，但巴菲特在疫情期間很少進行選股。巴郡約70%的股票投資組合仍集中在四個公司——蘋果公司、美國銀行、可口可樂和美國運通。