瑞銀料A股擁10%上升空間　建議關注四大投資主題

據《路透》報道，瑞銀展望2022年全年，在盈利增長疊加估值微幅提升的推動下，預計中國A股市場約有10%的上行空間。對於未來三個月，考慮到信貸增速或小幅回升以及政策寬鬆有望變得更為明朗，對A股市場持建設性看法。

瑞銀證券A股策略分析師孟磊在其評論中指出，鑑於中國名義GDP增速放緩、非金融板塊利潤率小幅收窄以及金融板塊盈利的復甦態勢，該行預計2022年A股滬深300指數的每股盈利增速將從2021年的15%放緩至8%。

「雖然目前滬深300的靜態市盈率為13.0倍，較五年均值（13.2倍）低2%，但考慮到經濟增速小幅放緩、流動性相對充足以及政策温和放鬆，該估值水準較為公允。」他並說。

他認為，「高品質成長」消費板塊有望因其盈利的穩定性，和逐步復甦的基本面而重回市場焦點，而與新冠疫情相關的國內出行限制或是最大的不確定性因素。因此建議，2022年投資者可關注四大投資主題，分別是進口替代加速，女性賦能下的消費復甦，在相對低利率環境下精選高股息率個股，以及內地家庭增加對股票的資產配置以及北向資金的持續淨流入（預計2022年達3,000億元人民幣）。

該行建議超配食品飲料、家用電器、休閒服務、汽車零部件、動力電池和可再生能源板塊，但低配基礎材料、煤炭、建築材料、傢俱、紡織、傳統傳媒以及房地產板塊。