內房｜保利等20家企業登陸內地銀行間債市　發債籌近300億人幣

內房資金繃緊情況，或有望出現改善。據報指近日多家內地房企在銀行間市場成功發債，有分析指這或反映出內房融資有「解凍」的跡象。

據內媒《每日經濟新聞》的粗略統計，截至周一（15日），包括保利發展（上海﹕600048）、招商蛇口（深圳﹕1979）、金地集團、北京城投等在內的超過20家內房企業，近期均有在銀行間市場發債，金額由3至30億元（人民幣‧下同）不等，融資總金額近300億元。

報道指，是次發債的企業以國企和央企為主，而且主體評級和債券評級均較高，集資主要是用作償還銀行間市場發行的債務融資工具。

三家國有開發商獲准發行共86億人民幣債券

另《彭博》報道，招商蛇口、保利發展和光明地產，獲准本周在銀行間市場發行合共86億元本幣債券，若成功的話，11月發行規模將創下8個月來最高。對於公司債的正面需求，可能會吸引其他地產商加入發債行列，從而舒緩地產業的前所未有現金流短缺危機。

中國官媒上周報道，當局可能會放鬆對內房行業發行人民幣債券的限制，使銀行能夠透過投資這些債券為房企「輸血」。特別是本月9日舉辦的房企代表座談會，這被業界看作為房地產企業境內發債政策鬆綁的訊號。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，從是次房企發債的情況來看，不僅參與的房企數量愈來愈多，而且涉及的金額也漸多。這對於房企的經營等起積極作用，對於年底餘下兩個月的銷售回款等也有利。