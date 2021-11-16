網易第三季淨收入勝預期　Non-GAAP純利則按季倒退15%

網易（9999）公布第三季度業績，截至今年9月底止，今年第三季淨收入為222億元（人民幣．下同），按年增加18.9%，勝市場預期。非公認會計準則（Non-GAAP）淨利潤為38.57億元，按年增長5.1%，按季則倒退15%。

其中，受惠《永劫無間》、《哈利波特：魔法覺醒》等多款旗艦遊戲表現強勁，第三季在線遊戲服務淨收入為159億元，按年增加14.7%。其中，《永劫無間》於8月在全球上線後至今銷量超過600萬，打破了國產買斷制遊戲的銷售記錄，登頂Steam銷量榜首，並連續多週保持暢銷前五。

至於《哈利波特：魔法覺醒》於9月上線後連續多日位居中國iOS暢銷榜和下載榜榜首。

網易宣佈，董事會已批准將股份回購計劃的金額增加至不超過30億美元。截至2021年9月30日，在該計劃下公司已回購約1,350萬股美國存托股，共計約13億美元。

此外，董事會亦批准了一項股份購買計劃，回購有道總金額不超過5,000萬美元流通在外的美國存託股。截至2021年9月30日，在該計劃下公司已回購約10萬股美國存託股，共計約180萬美元。

自7月以來國家新聞出版署一直未有公布新一批遊戲版號，今日有內媒報道，有望在近期恢復審批，或於本月公布新一批版號名單。