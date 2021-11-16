Rivian連日破頂　Tesla卻陷技術性熊市　專家：中線仍可分注買入

電動車之王Tesla繼今年3月後，股價又再次墮進技術性熊市，更曾失守1,000元（美元‧下同）；反觀被視為其勁敵的Rivian（美：RIVN）卻表現接連破頂，氣勢一時無量。眼看Tesla動力不足，可是Rivian迄今仍未錄盈利，前景惹人存疑。前者為萬億美元級巨企，後者上市短短數日，市值已逾千億元，更超逾福特等百年車企。Tesla與Rivian互有長短，投資者應如何在二者之間應如選擇？本身已持有Tesla的時富財富管理董事總經理姚浩然直言，應要選擇龍頭股。



Rivian連升4日市值挑戰1300億美元

近日登上熱搜榜的Tesla「殺手」Rivian上市四日，以招股價78元計算，股價已累升近一倍；周一（15日）盤中最多飆近17%，高見152.53元，收市報149.36元；市值達1,273.83億元，超越傳統車企福特（FORD）和通用汽車（GM），躍升全球第五大車廠，更被稱為「美國市值最大的無收入公司」。

與此同時，Tesla另一勁敵Lucid（美：LCID）剛公布季績及車輛交付數據，數字雖不算亮眼，股價仍然穩步上揚，周一盤中最多升5%，高見46.14元，收市報44.88元。事實上，該公司自7月通過SPAC合併上市，股價已從10元水平躍升至近45元，升幅達到3.5倍。

相反，Tesla股價近日備受沽壓，相信與其創辦人兼CEO馬斯克（Elon Musk）持續減持股票有關。Tesla自10月初公布季度客戶交付量後，其股價一直穩步上揚，更攀升至歷史高位至1,243.49元，惟及後因受Elon Musk及其弟減持所影響而拾級而下，周一盤中曾跌至978.6元低位，距離歷史高位累挫21.33%，步入技術性熊市。

Tesla（美：TSLA）股價近日備受沽壓，相信與其創辦人兼CEO馬斯克（Elon Musk）持續減持股票有關。（unsplash）

Tesla基本面因素不變

對於Tesla轉弱，時富財富管理董事總經理姚浩然認為，由於Elon Musk及其弟近期連日減持所影響，與其基本面無關。「Tesla近期公布的銷售數據，以及產量方面均有不錯的表現，加上在全球晶片荒下，自己也能做得好也算是其優勢。」

10月初Tesla公布，截至9月底止3個月，客戶交付量達24.13萬輛汽車，較去年同期的13.96萬輛超出一倍。今年首9個月，Tesla已交付約62.7萬汽車予客戶，距離年初訂立的全年目標100萬輛，尚差約37萬輛。

至於最新季度業績，姚浩然直指，雖然其收入較市場略遜於預期，主要是因為其入帳的車款價格略為低而影響，但留意其毛利率表現實際上按季提高2個百分點左右，因此整體看來業績仍合符預期。

10月初Tesla公布，截至9月底止3個月，客戶交付量達24.13萬輛汽車，較去年同期的13.96萬輛超出一倍。（GettyImages）

除汽車產能外 保險範疇也強優勢

姚浩然補充指，以中長線來看，Tesla絕對不能只看其電動車業務，還有自動駕駛系統、保險範疇等，除了產能有優勢外，Tesla在保險方面掌握的駕駛人士數據以分析、調配保費等，都有助增加Tesla於汽車以外的收入。

他更直言，若中長投資的話，待沽壓逐漸回穩後或可分注買入。

至於另外兩家「新力軍」──Rivian及Lucid，他們的實力又如何？Rivian迄今僅交付53輛汽車，其中大部分交付給員工，但Rivian計劃在年底前交車輛增加至1,000輛。在未有盈利下，Rivian股價升勢動力來自哪裡？

Rivian（美：RIVN）上市四日，以招股價78美元計算，股價已累升近一倍；周一（15日）盤中最多飆近17%，高見152.53美元，收市報149.36美元；市值達1,273.83億美元。（資料圖片）

Tesla「勁敵」仍處虧損 估值不太吸引

姚浩然直指，Rivian上半年虧損約10億美元，預料下半年仍會處於虧損當中，亦相信短時間內收益未必很顯著；惟所幸的是，該公司獲得亞馬遜（Amazon）董事貝索斯的支持，入股約20%的股份，並同意到2025年購買10萬輛Rivian電動汽車；疊加其出產的車款與Tesla有所不同而產生利好消息。不過，他強調由於該公司仍處於「燒錢」中，因此估值未必很吸引。

至於Lucid方面，該公司剛公布上市以來首份季績，截至9月底第三季度收入錄23.2萬美元，按年下跌31%，淨虧損擴大至5.24億美元，此前截至6月底次季度錄得虧損則為2.617億美元；第三季電動車預訂量達1.3萬輛，價值相當於13億元，目前預訂量已超過1.7萬輛，相信明年將能實現2萬輛產能的目標，惟行業面臨的種種挑戰，以及全球供應鏈瓶頸帶來的風險，公司表示會積極採取應對措施。

姚浩然同樣認為，由於該公司仍處於虧損中，不管在產能、估值、防守性都不及Tesla，所以要投資電動汽車概念也會選擇龍頭Tesla。

反觀港股，雖然近期表現反覆上落，但隨著環保概念帶動下，電動汽車板塊仍獲投資者追捧。姚浩然亦建議投資者可考慮內地龍頭比亞迪（1211），因為其最新產量始終勝過預期，這亦印證與Tesla一樣，不受晶片供應短缺的情況而影響。比亞迪今日曾高開抽上300港元關，惟收市未能穩守，報299.8港元。