淡馬錫上季中概股持倉曝光　新東方及好未來兩大教育股已沽清

日前新加坡政府投資公司淡馬錫向日本傳媒指出，擬暫停投資中資股。原來在上季，已調整了旗下中概股倉位，減持阿里巴巴（9988）及滴滴，並且沽清4隻中概股，當中有受到監管行動波及的教育股﹕好未來及新東方。



據美國證監會刊登的13F報告，淡馬錫披露其9月底的美股組合，這一季度該公司在中概股上的調整動作較大，包括清空百度、新東方等四隻中概股，並減持阿里及滴滴。

據數據研究機構whalewisdom統計，淡馬錫賣出了全部的好未來（119.7萬股）、新東方（165.74萬股） 、看準網（BOSS直聘，37.34萬股）以及百度（18.884萬股）股票。

雖然阿里仍是淡馬錫第四大重倉股，但於上季減持了191.88萬股阿里巴巴，尚餘973.1萬股，減持比例達16%，併成為當季減持最多的個股。減持榜排名第二的為滴滴，淡馬錫三季度減持357.15萬股，尚餘2942.86萬股，減持比例10%。

持倉組合價值達286億美元

截止9月末，淡馬錫美股組合的市值達285.81億美元，按月下跌12.96億美元。上季末公司共持有92只美股，三個月內共清空21隻個股，減持20隻，新進14隻，增持21隻美股。

淡馬錫首席投資策略師Rohit Sipahimalani近日表示，可能會等到中國科技領域的監管行動明確後，淡馬錫才會對中國科技公司投入更多資金。

Sipahimalani在接受《日本經濟新聞》採訪時指出，投資者現時的憂慮點是，沒有人知道科技公司應該如何行動去滿足監管當局的要求。 同樣，投資者也很難知道這些公司到底應該怎麼做，以及監管到底對於公司未來帶來什麼影響。

Sipahimalani預計，未來幾個月會看到中國科技監管趨於明確，並預期新監管措施下將會出現一些贏家，當然也會出現一些輸家。 縱使如此，中國仍是淡馬錫的焦點，他表示，醫療科技、生物科技、電動車及可再生能源，都是淡馬錫繼續留意的中國高增長行業。

根據淡馬錫7月份公布的年報，截止3月底的2021財年，公司對中國的投資佔其整體投資組合比重為27%。 淡馬錫在中國科技公司的持股包括阿里、騰訊（0700）、螞蟻集團及滴滴出行等。