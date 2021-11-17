港股挑戰裂口阻力　關注科企業績　吼實績優股｜港股早評

中美「習拜會」達成共識並在競爭中合作，但未有降低關稅消息。港股企穩二萬五關，恒指昨升322點或1.3%，報25713點，正挑戰10月26日至27日的25795至25905的下跌裂口阻力。目前港股市況偏向淡靜，加上美元強勢或會限制港股升勢，可留意科技股業績和個別績優股表現。



網易（9999）第3季業績符合預期，期內收入221.9億元人民幣，按年增18.9%，經調整純利約38.6億元，按年升5.1%。公司熱門手遊《哈利波特︰魔法覺醒》將於明年上半年進軍海外市場，而旗下的音樂業務網易雲音樂重啟上丹計劃，並通過港交所上市聆訊，外電消息指，公司計劃集資10億美元。

投資者可留意一眾科技股公布業績，包括嗶哩嗶哩（9626）、百度（9888）、阿里巴巴（9988）。昨日傳遊戲版號恢復審批，手遊股起動，騰訊（0700）升2.2%，報502.5元，重上500元關。

歐舒丹宣布收購美國護理品牌的Sol de Janeiro約83%的間接股權，股價昨爆升12.8%。﹙歐舒丹facebook專頁﹚

同時亦可留意個別股份如泡泡瑪特（9992）、歐舒丹（0973）、敏華（1999）等。泡泡瑪特第三季整體收益按年增長75%至80%。歐舒丹宣布收購美國護理品牌的Sol de Janeiro約83%的間接股權，其股價昨爆升12.8%。而敏華截至9月30日止半年收入103.6億元，按年升50.8%，純利9.88億元，按年升31.9%，股價已連升四日，昨再升5.2%。

另外，澳門即日起放寬預約接種第三針新冠病毒疫苗的條件，刺激濠賭股上升，金沙（1928）昨大升近6%，銀娛（0027）升5%，澳博（0880）升5.9%。濠賭股或可迎來重估。

美國10月零售按月升1.7%，為3個月來最大增幅，並優於預期。（路透社）

美元迫近96 零售數據佳美股高位整固

美國10月零售按月升1.7%，為3個月來最大增幅，並優於預期的1.4%。聖路易斯聯邦儲備銀行行長詹姆斯布拉德（James Bullard）表示，美聯儲應在接下來的幾次會議上「朝著更加鷹派的方向前進」，以防高通脹沒有開始緩解。

另外，美國財政部長耶倫表示，她將在「一兩天內」告知國會，議員必須在多少時間內採取行動提高或暫停債務上限以免政府耗盡所有現金。財政部早前表示，在通過非常規措施獲得的大約3,690億美元現金中，已經用掉了1,820億美元。

美元抽升至迫近96水平，續創去年7月新高，美國10年債息處1.63厘。美股高位有阻力，昨晚呈先高後低走勢，道指升54點，收報36142點，納指升0.8%，報15973點，標普500指數收報4700點，報0.4%。