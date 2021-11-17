內地三大指數高收　兩市成交連續第19個交易日破億｜持續更新

隔晚美股三大指數全線收升，道指收升54點或0.15%，報36142點；納指收報15973點，升120點或0.76%；標普500指數收報4700點，升18點或0.39%。



「習拜會」利好港股昨日飆322點，恒指連升6日累計近千點。「黑期」今早跌近百點，在25570點附近。繼續留意內房、汽車，以及明日公布季績的阿里巴巴（9988）。



【15:15】兩市成交連續第19個交易日破億

內地三大指數高收。上證指終止兩連跌，收報3537點，升15點或0.44%，成交額4,016億元人民幣。深證成指同樣終止兩連跌，收報14711點，升97點或0.67%，成交額6,356億元，兩市合共成交額10,372億元，連續第19個交易日破1萬億元。

創板指結束三連跌，收報3421點，升27點或0.81%。

【12:10】創科半日升逾3% 見170元

港股連升6日，恒指今日低開45點，其後曾跌193點見25520點，中午收市報25595點，跌118點或0.46%；恒生科指跌43點或0.64%，午報6669點；恒生國指午報9174點，跌51點或0.56%。大市半日成交額620.5億元。

美團（3690）拖累大市，半日挫逾1%，午報292.8元；阿里巴巴（9988）亦跌0.6%，午報164.2元；小米（1810）無升跌，午報21.8元；騰訊（0700）則升0.9%，午報507元。

創科實業（0669）最大客戶家得寶季度銷售超出預期，股價午報170元，半日升3.15%，創逾兩個月高。

新能源車股熱炒，小鵬汽車（9868）創本港掛牌後新高，曾升逾4%高見199.1元，午報195元，漲2.04%，成交額1.03億元。

舜宇光學（2382）半日挫3.3%，午報221.4元。

【10:59】BDI錄4連跌 航運股受壓

波羅的海乾散貨指數（BDI）連跌四日，航運股全線捱沽，太平洋航運（2343）暫錄六連跌，最低見過2.67元，曾插5.7%，現造2.77元，仍挫2.12%，成交有9,060萬元。

中遠海控（1919）先跌後升，現報11.78元，倒升1.03%；旗下東方海外（0316）下降1.2%；海豐（1308）也跌0.8%；中遠海發（2866）下滑0.7%；中遠海能（1138）微升0.33%。

騰訊（0700）續漲1.3%，報509元。

藥明生物（2269）亦升1.8%，報112.2元。

【10:06】恒大系挫 惟恒大一支獨秀

恒大（3333）傳出其主席變賣藝術品等以償還債務，股價今早曾升4.3%，高見2.91元，最新報2.82元，仍升1.075%；恒大物業（6666）則跌1.18%，報4.18元；恒大汽車（0708）亦跌1.8%，報3.82元；恒騰（0136）跌1.3%，報1.57元。

【09:55】泡泡瑪特挫逾3%

恒生指數最新跌129點或0.5%，報25584點。恒生科指跌65點或0.97%，報6647點。

汽車股繼續造好，吉利（0175）上漲1.3%，報26.7元；比亞迪（1211）微升0.6%，報301.6元。另外，長汽（2333）升1.3%，報33.95元。

泡泡瑪特（9992）挫3.25%，報58元。

濠賭股回吐，銀娛（0027）挫2.9%，報45.3元；金沙中國（1928）跌0.5%，報19.42元。

【09:20】恒生指數低開45點

恒生指數低開45點或0.18%，報25667點；恒生科指低開39點或0.6%，報6672點；恒生國指開報9182點，跌43點或0.47%。大市成交額達37.84億元。

科技股方面，騰訊（0700）開升0.3%，報504元；阿里巴巴（9988）跌0.18%，報164.9元；美團（3690）亦跌0.8%，報295元；京東（9618）跌0.9%，報334.8元。另網易（9999）開挫半成，報174元。

創科實業（0669）開升1.34%，報167元。公司指，其最大客戶家得寶季度銷售超出預期。