摩根大通：對科技投放　成為明年股票市場動力

摩根大通策略師萊博維茨（David Lebovitz）表示，展望2022年的股市，投資者應該牢記，科技不僅是一種增長手段，而且是提高整個市場利潤率的引擎。

《智通財經》報道，萊博維茨在接受傳媒採訪時表示，明年投資者可能會看到「投資支出將成為經濟增長的關鍵推動力」。「這在很大程度上與技術有關。」

數據顯示，涵蓋計算機、軟件、網路和其他科技股的納斯達克100指數今年以來已上漲超過26%，略高於標普500指數的漲幅。

企業管理層考慮推高成本因素

萊博維茨表示，2022年的影響可能遠遠超過單個公司的回報。他表示:「認識到技術所能發揮的作用很重要。很明顯，作為一個行業，它本身就非常有利可圖，它還可以提高其他行業的盈利能力。」「投資者願意為技術帶來的收益買單，無論它是一個行業還是一項投資，它都能夠推動收益。」

此外，萊博維茨表示，企業高管們正在談論疫情引起的備受關注的供應鏈問題，以及其他挑戰，例如工資上漲、原材料成本和某些行業勞動力缺乏。

他還補充稱：「但你從管理層那裏經常聽到的另一件事是對自動化、效率和生產力的關注。所以我認為，明年企業可以繼續專注於以相對精簡的方式運營業務，它將推動明年的建設性敍事。」