內地信託公司再收監管指導　要求關注房地產領域風險

內地《證券時報》報道，多家信託公司日前再度收到來自監管部門的「壓降指令」，要求進一步推進「兩項業務」的壓降工作。

報道指出按照上述指令要求，各信託公司以2020年底的主動管理類融資信託規模為基礎，2021年必須繼續壓降約20%的比例；至於通道類業務，監管部門給出的處理意見是「應清盡清、能清盡清」。

另據了解，監管部門還要求相關信託公司將壓降方案上報，由信託公司一把手親自負責，壓降方案必須包括前期工作情況、壓降工作進展以及個案申請材料等。

監管部門此前為行業確定的2021年壓降目標為：融資類信託規模再降1萬億（人民幣，下同），違規金融同業通道清零，風險處置3,000億元以上；房地產規模不超過2020年末。

監管督導「兩項壓降」

據悉，內地銀保監會日前向各地方銀保監局下發《關於進一步推進信託公司「兩項業務」壓降有關事項的通知》（簡稱「文件」），要求進一步推進信託公司通道業務和融資業務壓降工作。

一方面，要求加大信託通道業務清理力度。文件指出，2021年是資管新規過渡期整改時限的最後一年，各信託公司要進一步加大存續通道業務的清理力度，年底前必須做到應清盡清、能清盡清，通道類信託項目到期的原則上不得展期續做，未到期的應加強與委託方和交易對手的協商爭取提前結束。而對於確有困難，年內無法結束或清理的通道類項目，應向監管部門申請個案處理，並留存相關證明材料。

另一方面，要求持續壓降融資類信託業務。文件重申，各信託公司應嚴格執行年初制定的融資類信託業務壓降計劃，確保完成信託部下達的任務。新增融資業務應依法合規，穿透識別底層資產，不得「假投資、實融資」，以投資為名行融資之實，規避額度管控。

在力促完成壓降任務的同時，風險防控工作也不能鬆懈。監管部門向信託公司強調，要統籌「兩項業務」壓降和風險處置，持續關注房地產業務領域的風險，確保不因處置風險而產生新的風險。