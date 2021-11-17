Ty Beanie Boos狗狗為避港口堵塞　今年不坐船　改坐飛機到美國

11月的感恩節﹑黑色星期五﹑網絡星期一，以及12月下旬聖誕節至元旦期間，為美國零售業的黃金檔期。不論是大人或小孩子，均希望在相關日子收到一份稱心的禮物。可是全球供應鏈因新冠肺炎疫情等因素而陷入樽頸，美國的港口更相當擠壅，貨櫃輪根本難上進行上載貨物或卸貨，或會讓市民難在購物旺季盡興。



問題如何解決？為了避開擁堵的集裝箱港口，毛絨玩具品牌Ty表示，至少花費了2.25億美元，將其產品從中國空運到美國。雖然成本因而上漲，公司卻表明並無加價。



《新浪財經》報道，該公司於周一（15日）表示，從10月份開始使用航空貨運從中國運輸產品，為即將到來的美國節日購物季做準備。到目前為止，已為150多架貨運航班支付了費用，每架航班的成本在150萬美元至200萬美元之間。

該公司從包括上海和香港在內多個機場，運送Ty Beanie Boos等玩具到芝加哥的奧黑爾國際機場，在那裏這些產品被運到Ty於當地總部繼續分銷。

消費者需求激增，加上勞動力短缺，已經造成全球各地海港的延誤和交通堵塞，造成供應鏈的大規模中斷。隨着零售商們競相尋找其他方式將商品上架，這場劇變推高了航空貨運的需求和價格。

雖然Ty的運輸成本增加了，但該公司老闆Ty Warner說，公司沒有提高玩具的價格。

他說：「廣泛報道的全球供應鏈問題給即將到來的聖誕節蒙上了一層陰影。我在這裏告訴我們的客户，不管他們可能讀到或聽到了什麼，聖誕節並沒有取消。」