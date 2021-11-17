美銀調查｜投資者風險偏好上升　增美股持倉比重至8年來最高

據《財聯社》報道，隨着風險偏好蓋過通脹和減碼疑慮，全球基金經理在2021年即將結束時處於「逐險」模式：減少現金配置，並且對美股的超配程度達到2013年8月以來最高。

根據美國銀行（Bank of America ）最新月度調查，投資者現在對全球經濟增長和企業盈利的看法更加樂觀，51％的受訪者預計通脹率會走低。調查顯示，基金經理對美股的配置較上月增加13個百分點，超配比例達到29%。

這項廣受關注的調查是在11月5日至11日期間進行的，調查對象345名投資者，他們總計管理1.1萬億美元的資產。

近4成受訪者料明年加息2次

調查顯示投資者對經濟放緩的擔憂有所緩解，目前有3%的人認為2022年全球經濟將會加速，好於上個月，僅有6%的人預計未來12個月經濟將會出現衰退。

以Michael Hartnett為首的美銀策略師周二（16日）在一份報告中寫道，通脹仍是市場最大的尾部風險，但客户「相信」通脹是暫時的，並預計美聯儲在制定貨幣政策時將「遠遠落後於市場現實」。

基金經理們認為，緊隨通脹的第二大尾部風險是央行加息。對於2022年聯儲局加息前景，39%的投資者預計加息兩次，37%的投資者預期加息一次，而僅有13%的投資者預計不會加息。

基金經理們表示，新興市場股市明年的回報率將最高，其次是美股市場。

持有現金比例降至4.4%

全球股市自10月初以來一直在上漲，並接近紀錄高位，因強勁的財報和企業前景展望激發了市場對企業可以克服成本飆升和供應限制的樂觀情緒。

調查顯示，隨着投資者逢低買入股票，基金經理的現金持有比例從10月的4.7％降至4.4％。