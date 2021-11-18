內房｜行業處寒冬　萬科內部發文：「節衣縮食」熬過陣痛期

早於三年前已高喊要「活下去」的內房龍頭企業萬科（深圳﹕000002）（2202），據內地傳媒報道，公司總部於本月16日發布《關於萬科集團總部「節衣縮食」和打造「戰時氛圍」的倡議》（簡稱《倡儀書》）的內部文件，再次吹響「節衣縮食」的號角。



據內媒報道，萬科在《倡儀書》中提出，要轉變黃金時代的慣性思維方式，將經營理念貫穿始終，對不產生價值的動作和開支做減法，花小錢辦大事等工作要求。

工作7目標 萬科內部發文：節衣縮食

三年前，萬科高喊「活下去」，這三個字此後也成為房地產行業的熱點詞。三年後，萬科再次發出籌備過冬的聲音。

從內容來看，上述《倡議書》的核心思路是提升管理和工作效率，提高自身技能，減少不必要的費用支出。主要工作要求包括：

1、轉變黃金時代的慣性思維方式，在工作和決策中將經營理念貫穿始終；

2、對不產生價值的動作和開支做減法，花小錢辦大事；

3、明確要實現的目標，形成行動方案並堅決執行；

4、不給一線添亂，助力業務打贏；

5、培養當家人意識，以身作則，自上而下形成示範效應；

6、把握尺度，內外有別，既要讓利益相關方感受舒服，也要關注員工的情緒；

7、長期堅持，過程中及時覆盤反思。

工作重點非執行層面 對過程質量負責

此外，據《第一財經》報道，根據倡議，萬科還提出，在實際工作中，屬於員工的崗位職責和工作，絕不假手於合作方或供應商完成，減少不必要的費用支出，導致損耗自身專業能力。評估工作中外包業務的必要性，拒絕當「甩手掌櫃」和「二傳手」，杜絕只做表面文章和紙上談兵。

與此同時，萬科要求員工「眼睛向下、身子下沉」，了解業務痛點難點，助力一線解決問題。工作關注點不能只是「我做了的執行層面，要聚焦做的結果如何」，對過程質量負責。

為減少不必要的開支，萬科要求管理層以身作則，勤儉節約，杜絕浪費。比如，按費用最優原則合理規劃差旅出行、人走關燈等。同時，避免內部交往過度接待，拒絕不必要的接送、宴請或伴手禮等，杜絕一線單位逢年過節給總部饋贈禮品或特產。房地產開發行業的黃金時代已經成為過去式，強如頭部房企都在思慮度過冬天的活法。