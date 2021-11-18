港股反彈弱勢　北水暫未加注　恒指以25300為防守線｜許繹彬

港股上月存在各種行業監管、內房債務問題等不穩定因素，一直令大市陷於「烏雲密布」的困局。但踏入本月，「只聞樓梯響」的好消息卻連連不斷，例如美國退休基金不理美方政府「盡量少投中資股」的警告，先後增持在美上市的中概股小鵬汽車；沙特主權基金又買入阿里和拼多多等中概股，形成一直捱打的中概股形勢突然逆轉。

中美元首會晤市場憧景「減關稅」 美匯創逾5個月高

與此同時，本周初中美兩國元首破天荒進行視頻會議長達三小時，會談中習近平主席以一句「老朋友」來形容兩國的關係，此說法相信是希望中美能和平共處，共同締造雙贏局面，市場因而憧憬此後或有機會削減關稅。在市場充斥「幻想」下，在岸及離岸人民幣兌每美元的匯價齊升，更創出逾5個月的高位。

不但如此，內地近半年來連環祭出多項針對遊戲業的監管措施，包括對未成年人保護、內容合規要有更高的審批要求，令中港兩地遊戲概念股表現慘不忍睹。不過，本周一市傳國產遊戲在連續三個月凍結審批後將重新恢復，令市場憧憬監管政策有望鬆綁，刺激一眾以騰訊（0700）為首的遊戲相關板塊作出急彈，帶動港股暫能重返25600的水平，但由於成交未能配合，所以仍以25300為防守缐。

大市成交未配合 恒指以25300為防守線

筆者認為，遊戲相關股份或部份優質的科技股表現出眾，因股價長期處於下風而出現超買情況，加上臨近年尾出現粉飾工作亦無可厚非；再者，納指近期的走勢呈強，美國科技股近期出現炒作，也是令在港上市的科技股走勢能「吐氣揚眉」的原因。但投資者要留意一點，北水在此時沒有加注，反而趁高再沽「股王騰訊」，儘管港股從圖表或走勢來看，確實可以說是暫時擺脫弱勢，但始終略嫌成交未有特別增多，反而只有約千億，可見大市仍在「塘水滾塘魚」。

科技股升，一向強勢的電力設備或新能源股卻出現調整；由於成交仍未配合，所以投資者應繼續抱持盈保泰及跟風短炒的心態，以應對大市的突變。個股方面，投資者可留意港交所（0388），因為儘管大市的成交未見突出，但臨近年尾，大型新股或會趕及在年結前來港集資，港交所收入會因此而「水漲船高」，投資者不妨留意。