LME六大工業金屬同步出現現貨升水　自2007年來首見

據《財聯社》報道，世界上最重要的六種工業金屬，十多年來首次罕見地同時發出供應緊張的警告，因物流動盪和強勁需求正不斷加劇買家的焦慮情緒。

從銅鋁鋅、到鉛鎳錫，LME六大工業金屬的現貨價格自2007年以來首次同時升至高於期貨價格的水平，這種現象被稱之為現貨升水。

這預示着在交易所庫存急劇下降、供應鏈延遲、生產中斷以及從建築業到消費電子產品的工業商品需求激增的背景下，買家正在為獲得亟需的金屬而支付溢價。

其中，尤其是在銅和錫方面，最近幾個月的現貨溢價幅度曾一度達到了歷史最高水平，這加劇了工業用户的恐慌感，他們自疫情大流行開始以來就一直在努力應對不斷升級的供應混亂。而整個金屬市場實物供應緊張的跡象，也預示着主要工業經濟體，特別是最大的商品消費國中國的宏觀經濟基本面前景依然值得期待。

分析師認為與供應鏈緊張有關

花旗集團（Citigroup）工業金屬分析師Oliver Nugent表示，鑑於每種金屬的不同的用途和供應動態，LME六種主要合約罕見地同步吃緊，無疑正揭露出此次物流動盪波及的範圍有多廣，以及自疫情早期階段以來商品市場的需求反彈有多麼普遍。

Nugent在採訪中表示，「消費者面臨的供應緊張很大程度上源於物流，這是毫無疑問的。但這也表明需求非常強勁。」

當然，可以肯定的是，LME六大金屬全面出現現貨升水的現象料將不會持續很久。

銅價升水情況大幅收窄

事實上，儘管近期鋁和鎳的現貨溢價正持續擴大，但銅和鉛等市場的升水現象正在消退。隨着銅逐漸重新流入LME倉庫，現貨銅較三個月期銅的升水幅度已從上月驚人的的每噸逾1,100美元降至了11月17日的14.90美元。

但即便如此，Nugent指出，供應鏈動盪的一個後果是，即使LME市場的現貨溢價消退，全球其他地區交易所的情況可能依然緊張。以銅為例，即使LME的現貨溢價從上個月史無前例的歷史高點回落，但上海期貨交易所滬銅近月合約的升水仍在持續擴大。