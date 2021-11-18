陳茂波：香港昔日成功、今日成就、未來機遇均離不開國家支持

財經事務及庫務局與大灣區共同家園青年公益基金合辦的「灣區啟航——金融才俊計劃」今日（18日）進行啟動儀式，計劃將為120名香港大學生提供為期五個月的全面培訓，包括與政商界領袖直接交流、參觀金融機構以及提供職場技巧工作坊。財政司司長陳茂波出席時致辭，提及今年是國家「十四五規劃」開局之年，為香港融入國家發展大局提供最佳路徑。

「灣區啟航——金融才俊計劃」包括與政商界領袖直接交流、參觀金融機構以及提供職場技巧工作坊等，陳茂波表示國家非常關心香港青年人的發展，計劃能讓他們更加了解大灣區的機遇以及親身體驗該區生活。

陳茂波指透過粵港澳合作，香港可以貢獻更大的市場潛力及能力，在妥善管理風險的前提下，推動更多金融創新，讓金融資源能夠更有效服務實體經濟，因而能提升生產要素，讓金融資源能夠更有效服務實體經濟，提升生產要素。

他又提到香港昔日的成功、今日的成就以及未來的機遇都離不開國家支持，因此以香港所長服務國家所需是香港的責任及光榮，鼓勵香港年青人珍惜機會，到內地多觀察多交流，為事業作好準備。