雅居樂新招抽水　CB持有人可換入旗下物管公司股　三個細節須注意

中國房地產企業資金周轉危機續受市場關注，有研究指內房龍頭恒大債務和內房危機，將令亞洲十大養老和投資基金損失100億美元。今日雅居樂宣布全數贖回近2億美元到期的優先票據，同時出新招「抽水」，發行可換股債券（CB）集資逾24億元，不過兌換的股份卻不是雅居樂自身的股份，而是旗下獲市場視為「現金牛」的物管業務子公司雅生活的股份。專家分析指此種財技並不常見，反映現時內房已經難單靠配售自家股份集資。同時，一旦CB 獲行使，雅居樂對雅生活的持股量將跌至48%，失去過半數持股大股東身份。



雅居樂用物管子公司雅生活發CB抽水還債，多隻同業錄逾10%跌幅

雅居樂指贖回後無尚未贖回優先票據

內房雅居樂早於上個月表明，在與投資者溝通中，已保證有足夠資金償還到期債務。今日集團匯出資金，以贖回將於本周到期的未償還3.85%優先票據，本金額為1.9億美元(折合14.8億港元)。公司表明，贖回後將無已發行而尚未贖回的優先票據。

在現時內房融資仍困難的情況下，公司如何調動現金呢?同時，集團宣布配發一舉可換股債券，籌得24.2億元。

發CB三個細節要注意 利息成本升至7厘

值得注意的有三點：第一，新發行的CB息率達到7厘，比集團剛償還的優先票據3.85厘，利息成本上升了近一倍。

第二，現時雅居樂持有旗下雅生活股權約54.3%，當未來投資者悉數兌換債券後，雅居樂於雅生活的股權將減至約48.1%，亦即是失去了持有雅生活逾一半股權的絕對控股股東地位。

第三，該批CB的兌換股份，並不是雅居樂的股份，反而是雅居樂旗下的物業管理子公司雅生活。涉股的股數，相當於雅生活已發行股本的6.2%。此舉意味着，未來雅生活有約6%的股份數目，有機會在遭行使，變相是分薄了現有股東的利益。

獲得資金按時償還優先票據、債務重擔獲暫時喘息機會的內房股雅居樂，沽壓明顯較輕，股價收市跌3.6%。(資料圖片)

憂母企內房減持 多間物管股單日跌幅逾10%

因此，事件令到物管股板塊顯著受壓，不過，獲得資金按時償還優先票據、債務重擔獲暫時喘息機會的內房股雅居樂，沽壓明顯較輕，股價收市跌3.6%。

事件主角雅生活今日股價急挫最多逾13%，近低位收報19.98元，創上市新低價。市場憂慮其他物管股亦有遭債台高築的母企減持風險，股價相繼受壓（詳見上表）。當中A股上市行業十強內房股金科旗下的金科服務，以及世房旗下的世茂服務，股價急跌9%至10%，成交額超過億元。廣州合景泰富旗下的合景悠活股價挫7.6%。

專家指內房商傾借減持物管 為主業「輸血」

安里資產管理董事總經理郭家耀接受訪問時表示，今次雅居樂以子公司雅生活的股份發行換股債「抽水」，並不是常見的操作。反映出普遍的內房商人傾向將資金繼續為主業房地產業務「輸血」，而要減持物業管理子公司。

若從認購CB的債券投資者角度，由於是次的CB息率達到7厘，可謂「進可攻、退可守」，一來物業管理公司由於現金流充足，一向較受穩健投資者歡迎，若果未來物管股股價回升，投資者自然可以低價行使換股權換股；倘若市況不就，股價繼續低迷，投資者亦可享有7厘高息。

安里資產管理董事總經理郭家耀接受訪問時表示，看好碧服「上足子彈」謀併購。（碧桂園網頁）

另外，藍籌物業管理股碧桂園服務今早停牌，據外電引述銷售文件報道，碧桂園服務擬配售1.5億股，每股配售價53.35元，較本月17日股份收市價58.95元折讓9.5%，集資總額逾80億元。

郭家耀：碧服「上足子彈」謀併購 股價調整可低吸

郭家耀指出，按目前所得資料，碧桂園服務今次集資所得，將可以令到手頭淨現金升至約一百億元水平，今年集團在行業不景氣時積極擴張，先後收購同業藍光嘉寶服務、彩生活服務旗下的鄰里樂控股100%股權，富力兩大股東旗下富良環球等，相信今次配股是「上足子彈」，為未來收購做好準備。

雖然在目前市況下，加上集團是以折讓價配股，相信股份復牌後會遇到沽壓，不過，投資者可視股價調整為買入機會，若股價回落至約50元左右可吼低吸納，估計未來6個月股價有望再上70元。