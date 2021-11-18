巴克萊：中國樓市不大可能出現崩盤　政府有足夠工具應對

據《路透》報道，巴克萊銀行今日（18日）發表報告稱，中國房地產市場在當局公布開展房地產稅試點前已面臨着一系列問題，儘管該政策有可能加劇已然低迷的市場，但該行認為中國房地產市場不會出現美國或日本式的崩盤，並相信中國政府有足夠的工具應對房價下跌。

該行中國首席經濟學家常健團隊撰寫的報告指出，中國房地產市場的結構特徵使其與次按危機前的美國市場有所不同，主要是中國家庭積累了較高水平資產，且首期比例亦較高。

報告認為，按官方數據中國內地平均房價不太可能有超過一成的跌幅，且即使樓價下跌20%至30%亦不意味着這個總規模60萬億美元的房地產市場崩盤。

報告稱，若現時房價下跌20%至30%即是返回2017/2015年的水平，這意味着一小部分(6%/10%)的住房存量將錄得資本損失。但即使在這種情況下，該行也不預期二級市場會出現大規模沽售。

該行指出，中國的城鎮住房自有率達96%為全球最高，相對美國及德國分別為64.5%及43.6%。另一方面，租金收益率在租賃市場的快速增長下近年雖有所提高，但仍只為約2%，相對按揭貸款利率為5%以上。受城市化、換樓、城市群驅動，中國內地對住房的基本需求仍然強勁。

巴克萊認為，雖然中國政府這次更嚴肅地控制房地產價格，但同樣重要的是要明白當局目標是要讓市場重新得到控制，而不是置諸死地，相信中國政府仍有足夠的工具應對房價下跌並防止其崩盤。