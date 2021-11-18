微博上市獲港交所批准　美股盤前升1.3%

已在美國掛牌微博，獲港交所（0388）批准在港上市。微博ADR盤前報43.92美元，升1.3%。

在聆訊後資料集內，公司指出截至今年6月旗下社交媒體「微博」，月活躍用戶為5.66億，平均日活躍用戶社2.46億。同時指出「微博」上有440萬個經認證賬號，例如名人人﹑明星﹑KOL﹑企業合作夥伴及媒體機構。

公司又指出，為把握視頻流行趨勢，「微博」推出一系列創新舉措，以改善視頻產品內容，並賦能及吸引更多視頻內容創作者加入其平台。因此由2019年6月至2020年6月，日均觀看視頻用戶數量以20%複合年增長率增長。

財務表現方面，截至今年6月底的上半年，微博收入為10.33億元（美元‧下同），按年增加45.38%，可是歸屬於微博股東淨利潤為1.3億元，按年減少47.8%。公司指出因成本增加33.8%至7.31億元，同時錄得非經營虧損1.1億元，去年同期錄1.42億元非經營利潤，主要受到有價股權證券投資公允價值變動虧損6,950萬元，及投資相關減值6,660萬元。

採同股不同權架構B股每股擁三票

微博是採取同股不同權架構，A股為每股一票，B股則是每股三票。截至今年9月底，董事長曹國偉在公司投票權為70.6%。

微博在資料集內，亦有指出多項風險因素，包括如果中國政府發現確立公司在內地經營業務的協議不符合中國關於外商投資互聯網和其他相關業務法規，或如果這些法規或其解釋在未來發生變化，公司可能會受到嚴厲處罰或被迫放棄這些業務中權益。

公司又指出須遵守有關監管事宜﹑公司治理及公開披露方面不斷變化的法律及法規，會增加成本及不合規風險。