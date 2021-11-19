習近平主持召開政治局會議　提及做好經濟安全　防範金融風險

中共中央政治局11月18日召開會議，審議《國家安全戰略（2021－2025年）》、《軍隊功勳榮譽表彰條例》和《國家科技諮詢委員會2021年諮詢報告》。中共中央總書記習近平主持會議。

《新華社》報道，在此次會議中，《國家安全戰略（2021－2025年）》尤其重要，涉及國家安全的內容達732字。會議強調，必須堅持把政治安全放在首要位置，統籌做好政治安全、經濟安全、社會安全、科技安全、新型領域安全等重點領域、重點地區、重點方向國家安全工作。會議還提出，要增強產業韌性和抗衝擊能力，築牢防範系統性金融風險安全底線。

會議指出，國家科技諮詢委員會成立兩年來，在國家科技規劃制定、新冠肺炎疫情應對、科技人才發展、科技支撐碳達峰碳中和等方面積極為黨中央建言獻策，為國家重大科技決策提供重要參考。要準確研判國際國內科技發展趨勢，面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求、面向人民生命健康，深入研究國家科技戰略，深入研究構建符合國情的科技創新路徑，深入研究優化完善科技力量佈局，深入研究為疫情防控和綠色低碳發展等重大緊迫問題提供科技支撐。

從今年11月18日召開的這次會議的內容來看，與近7年之前有了較大變化。可以說，這7年國內外的形勢也發生了很大變化。會議不但罕見明確了五大重點安全領域，還將其中的關係重點指出。此外，更是明確提出，要增強產業韌性和抗衝擊能力，築牢防範系統性金融風險安全底線，確保糧食安全、能源礦產安全、重要基礎設施安全，加強海外利益安全保護。這些表述也是為了更好地適應新形勢的變化。