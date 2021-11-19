恒指半日跌444點　阿里巴巴績差挫一成　京東逆市漲5%｜持續更新

焦點股阿里巴巴（9988）業績欠佳，績後其ADR股價再度急瀉1成，拖累恒指夜期急跌383點，收報24925點，失守25000關。另嗶哩嗶哩（9262）（下稱B站）績差，今日港股已跌一成，昨晚表示擬發14億美元可換股優先票據，美股早段再跌15%，較港股收市跌逾14%，今早宣布停牌。截至9時正，「黑期」跌約250點，料恒指將會低開下試25000點。



【12:00】恒指半日跌444點

港股半日跌444點或1.76%，午報24874點；科指亦挫82點或1.27%，報6392點；恒生國指午報8884點，跌151點或1.68%。大市半日成交金額達761.82億元。

阿里巴巴（9988）績差累市跌203點，半日大瀉10.4%，午報139.8元；美團（3690）挫3.3%，午報276元；騰訊（0700）跌0.89%，午報492.4元；京東（9618） 績後則造好，升逾5%。另外，快手（1024）挫3.4%，午報95.1元。

友邦（1299）半日挫1.3%，午報83.85元；平保（2318）挫1.7%，午報56.5元；建行（0939）跌0.6%，午報5.19元。

有傳12月中通關，消費股個別發展，周大福（1929）半日微跌%，周生生（0116）無升跌，莎莎（0178）升0.56%，六福（0590）升1.03%。

恒騰（0136） 再升半成。

【10:42】港股續跌逾400點

恒指跌幅擴大至逾400點，現報24860點，續跌459點或1.81%；科指跌96點或1.5%，報6378點。

阿里巴巴（9988）續挫近一成，報139.9元；美團（3690）跌3.7%，報274.8元。另外，快手（1024）跌4%，報94.55元。

碧服（6098）挫11.8%，報52元。

友邦（1299）跌1%，報84.1元。

車股倒車，比亞迪（1211）挫1.6%，吉利（0175）跌2.5%。另外，長汽（2333）瀉3.6%。

【09:55】內房股逆市向上

內房股逆市向上，中海外（0688）升1.11%；潤地（1109）升4.7%；恒大（3333）漲1.1%；碧桂園（2007）漲3.2%，雅居樂（03383）升1.88%。

保利協鑫（3800）漲逾2%，報3.45元；集團與上海上市無錫上機（滬：603185）及其子公司弘元新材料簽訂採購合同，將出售合共不少於9.75萬噸多晶硅料及顆粒硅予無錫上機及弘元新材料。

恒指最新跌231點或1.15%，報25028點，科指跌53點或0.83%，報6421點。

【09:20】恒生指數低開385點

恒指低開385點或1.52%，報24934點；恒生科指開跌103點或6371%，報6371點；恒生國指開報8908點，跌127點或1.41%；大市成交額38.27億元。

阿里巴巴（9988）績差，開跌10.3%，報140元；騰訊（0700）低開2.05%，報486.6元；美團（3690）漲2.1%，報279.4元；京東（9618）逆市逾半成，報339元；小米（1810）挫1.18%，報20.9元。

友邦（1299）跌1.35%，報83.8元；平保（2318）平開，報57.5元；港交所（0388） 跌0.6%，報461.8元。

碧服（6098）今復牌，挫逾一成，報52元。