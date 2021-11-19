李克強：要推進改革開放　通過更大激發市場主體活力頂住困難壓力

中國國務院總理李克強於周四（18日），主持召開經濟形勢專家和企業家座談會強調，圍繞市場主體有效實施宏觀政策，推進改革開放，保持經濟平穩運行。

據《新華社》周五（19日）報道，李克強指出今年以來，中國發展遇到疫情多地散發、嚴重洪澇災害、大宗商品價格快速上漲、電力煤炭供應一度緊張等多重挑戰。當前國內外形勢依然複雜嚴峻，中國經濟出現新的下行壓力，要在高基數上繼續保持平穩運行面臨很多挑戰。

李克強指出，在延續制度性減稅、落實已定緩稅政策的同時，研究採取新的組合式、階段性減稅降費措施，完善研發費用加計扣除、增值稅留抵退稅等政策，支持製造業企業、中小微企業和個體工商户紓困解難和創新升級。支持煤電企業的各項政策要確保落實到位，保證電力穩定供應。採取針對性措施加強經濟運行調節，緩解大宗商品價格上漲向下遊中小微企業傳導的壓力。各方面都要多想辦法，為市場主體發展創造良好環境，促進更多市場主體渡過難關、更加活躍、實現新的發展。

李克強說，要推進改革開放，通過更大激發市場主體活力頂住困難壓力。持續推進「放管服」改革，優化營商環境，維護公平競爭，對各類市場主體一視同仁，讓他們各顯身手、盡顯身手，帶動更多就業和居民增收，促進消費擴大；在保持政府投入力度、推動重點建設的同時，要用改革的辦法調動社會投資積極性，發揮好國內巨大市場優勢、釋放內需潛力。要進一步擴大對外開放，完善進出口支持政策，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定，支持發展跨境電商、海外倉等外貿新業態。抓住RCEP生效實施的契機，深化和擴大國際合作。發揮自貿試驗區等開放平台作用，更大力度吸引外資。真抓實幹、開拓創新，推動中國經濟在改革中發展、在開放中前行。