IMF﹕內地房企財務問題對經濟影響屬可控

國際貨幣基金組織（IMF）發表聲明，為維護金融穩定，IMF認為中國需要以清晰、協調一致的方式應對金融風險。

MF表示工作人員完成2021年中華人民共和國第四條款磋商代表團訪問。2021年10月28日至11月10日，在IMF中國代表團團長、亞太部助理主任Helge Berger帶領下，IMF團隊與中方以視頻會議方式進行了2021年的第四條款磋商。

IMF在結束與中國的2021年第四條磋商後發表聲明稱，中國的經濟復甦進展順利，但不平衡，勢頭在放緩，下行風險也在積累。

經濟增速放慢受缺電及房地產投資放緩影響

IMF將經濟放緩歸咎於中國迅速撤回政策支持，疫情打擊消費，最近電力短缺和房地產投資放緩。

與今年10月的《世界經濟展望》相一致，IMF目前預測，中國2021年國內生產總值（GDP）將增長8%，2022年將增長5.6%，但這一預測面臨的下行風險在增大。短期風險包括疫情走勢持續不確定、消費疲弱不振和金融脆弱性高企。生產率增速下降、脱鈎風險增加、勞動力規模下降會給經濟增長帶來長期挑戰。

為維護金融穩定，IMF認為中國需要以清晰、協調一致的方式應對金融風險。IMF提及，目前，當局通過加強監管來解決企業高槓槓問題、逐步取消對國有企業的隱性擔保；與此同時，還應建立市場化的破產處置框架，以維護金融穩定、促進信貸資源實現高效的重新配置並提高生產率。中國需要採取全面的銀行重組措施，以加強銀行體系並提高銀行業支持經濟復甦的能力。

IMF亦提及內地房企問題，認為內地政府有能力將房企財困問題的影響控制。