鮑威爾連任？　布雷納德成第二名女主席？　白宮下周公布提名訊息

聯儲局主席鮑威爾的任期，將於明年2月屆滿，可是迄今美國總統拜登仍未公布是由鮑威爾連任，或是由現任理事的布雷納德，接任為新主席。不過這一懸疑劇目，謎底終於在下周解開。白宮宣布會在下周初公布更多提名由誰出任聯儲局主席的訊息。

在本周二（16日）時拜登曾向傳媒表現，會在未來4日公布聯儲局會由誰執掌。其後白宮官員指出，日期應是11月25日感恩節前。

最終拜登會委任誰成為聯儲局下任掌門，結果在數日後才知曉。不過目前部份民主黨進步派參議員，仍希望阻止鮑威爾連任，認為他在應對全球氣候變化風險時，缺乏承諾。

另有報道指出，參議員Joe Manchin曾與鮑威爾通電話商討通脹，並看好對方獲拜登提名，不過卻未決定是否予對方支持。除與鮑威爾通電話外，Joe Manchin亦與亦計劃與布雷納德會面。

白宮經濟顧問Heather Boushey指出，氣候變化政策拜登優先考慮的議題，亦是提名下任聯儲局主席人選的重要考慮因素。惟Heather Boushey並無指出會支持那一位。

商界方面，高盛前行政總裁布蘭克費恩則指出，鮑威爾屬較安全的人選；又指出在政策上鮑威爾與布雷納德相當接近，可是前者的領導力在新冠肺炎疫情初期時已經過考驗。