恒指跌近140點　新東方升逾兩成　嗶哩嗶哩跌逾一成｜持續更新

本周市場焦點是美國將公布10月個人開支價格指數，且另一個焦點就是美國總統拜登提名的聯儲局主席人選。美股上周五（19日）三大指數個別走，道指及標指分別跌0.75%及0.14%，惟以科技為主的納指微升0.4%，收報16057點。



恒指公司上周五收市後公布指數季檢結果，加入京東（9618）、網易（9999）、潤啤（0291）及新奧能源（2688），成份股數增至64隻。港股上周五收報25049點，跌269點，連跌三日累挫663點或2.6%。「黑期」今早最新跌近30點在24976點附近。



【14:50】恒指跌幅收窄

恒指跌幅收窄至逾130點，報24912點；恒生科技指數輕微回彈，跌62.1點，報6395.87，其中新東方在綫（1797）升超過2成，報8.51元，美團（3690）跌逾3%，嗶哩嗶哩（9626）跌逾一成，農夫山泉（9633）跌逾6%。

【13:08】午市後港股跌幅擴大

港股於下午開市後跌幅擴大，最新跌逾170點，報24876點；恒生科技指數亦跌71點，報6386點，其中美團（3690）跌近4%；小米（1810）跌逾1%；嗶哩嗶哩（9626）跌近一成，

【12:06】恒指半日跌87點

港股走勢偏軟，恒指半日跌87點或0.35%，午報24962點，大市成交額724.7億元。

恒生科技指數跌0.8%，午報6406點。嗶哩嗶哩（9626）續瀉9.3%，午報571.5元；阿里巴巴（9988）微跌0.3%，午報138.9元；騰訊（0700）微跌0.04%，午報495.8元；美團（3690）跌幅較多，挫3.4%，午報271.2元。

未能獲納入恒指成份股的農夫山泉（9633）半日挫8.8%，午報44.6元；藍籌新貴新奧能源（2688）則飆3.6%，午報147元；網易（9999）漲3.2%，午報184.7元。

濠賭股、車股逆市炒上。銀娛（0027）半日漲4.2%，午報48.2元；金沙中國（1928）飆5.7%，午報20.6元。車股比亞迪（1211）漲4.3%，午報312.6元；另外長汽（2333）飆近9%，午報37元。

【11:43】濠賭股齊漲 美高梅中國飆逾6%

澳門整體接種率已達7成，濠賭股齊漲。金沙中國（1928）升5.7%，美高梅中國（2282）漲逾6%，銀河娛樂（0027）、新濠國際（0200）、澳博（0880）漲超4%。

【11:38】恒指突挫逾百點

恒指跌幅擴大至逾百點，最新跌109點或0.44%，報24940點。恒生科指跌57點或0.89%，報6400點。國指亦跌44點或0.5%，報8926點。

海底撈（6862）續尋底，挫近半成，報18.8元；美團（3690）跌3.8%，報270元。

【11:22】和黃醫藥獲大行買入飆13%

和黃醫藥（0013）獲高盛瑞信等大行大手買入，飆升13%，報54.7元，創30天新高。

【10:34】長汽逆市飆近一成

恒大汽車（0708）轉跌，現報3.46元，跌近2%。

比亞迪（1211）升3.1%，報309元；吉利（0175）漲2.9%，報26.75元；長汽（2333）飆逾9%，報37.1元。

嗶哩嗶哩（9626）續跌逾12%，報552.5元。

恒指好淡爭持，最新跌41點或0.16%，報25009點。

【09:51】農夫山泉挫逾11%

被視為染藍大熱農夫山泉（9633）未獲納恒指，股價挫逾11%，報43.5元。

恒大（3333） 被剔出國指，惟股價仍升0.7%。

【09:45】美日據報釋石油儲備 三桶油下跌

美國、日本據報將共同釋放石油儲備，以控制油價上漲。紐約期油曾跌超過1%，失守每桶75美元，創逾一個半月低位。三桶油下降，中海油（0883）跌0.6%，報8.05元；中石油（0857）跌近2%，中石化（0386）跌1.34%。

恒指轉跌，最新跌68點或0.27%，報24981點。

【09:20】恒生指數高開7點

恒生指數高開7點或0.03%，報25057點；恒生科指平開，報6457點；恒生國指開報8981點，升10點或0.12%。大市成交額暫為56.97億元。

新貴京東（9618）、網易（9999）齊升逾3%，潤啤（0291）漲逾2%，以及新奧能源（2688）飆逾6%。

阿里巴巴（9988）低開0.2%，報139元；騰訊（0700）則升0.4%，報498元；美團（3690）挫1%，報278元；小米（1810）跌0.2%，報21.1元。

嗶哩嗶哩（9626）續挫逾一成半，報532.5元；該公司發售14億美元可換股優先票據。

受歐洲封城消息影響，滙豐ADR股價低於港股上周收市1.5%，折算收報45.35港元。滙豐（0005）今早低開1.4%，報45.4元。

恒大汽車（0708）挫近半成，報3.7元。