網傳廣州放寬二手房貸標準　評估價只要能過審可不按指導價

據《券商中國》報道，今日（21日）網上傳出「廣州二手房貸可以不用參考指導價」的消息，並指已獲幾家大銀行確認。

廣州房貸可不按指導價？

周末，市場上傳來「廣州二手房貸可以不用參考指導價」的消息，引發房貸鬆動的猜測。《券商中國》就此詢問廣州多家銀行，截稿前未獲官方回覆。

二手房成交價格採用政府給出的指導價來代替此前的評估價，最早在深圳實施，隨後在一些大中型城市推開，成為不少地方遏制房地產過熱、控制買房槓桿的重要手段。在「房住不炒」調控主旋律下，銀行對此事發聲十分謹慎，不難理解。

不過，同為政府指導價，廣州和深圳做法其實並不完全一樣，廣州房貸是否在評估標準上出現鬆動，還未可知。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，深圳推出二手房參考價的時候，一開始銀行並不知道怎麼做，後來在加強房地產調控的背景下，銀行達成共識，都按照指導價來做貸款評估。但是廣州發布參考價的時候，並沒有銀行宣傳要按照指導價來做貸款評估價，因此也就不存在退出這個政策一說。

多地實施住房交易「指導價」

2021年2月8日，深圳在全國率先實行二手房成交指導價制度。隨後，全國多地跟進。據克而瑞研究中心不完全統計，自2月份深圳在全國首推二手房成交參考價政策至今，包括上海、廣州、三亞、西安等地在內，全國共計約有15個城市陸續出台了二手房相關指導價政策。

在出台指導價的同時，深圳市政府相關部門同時引導地方銀行參考指導價為依據發放二手房貸款，由於指導價普遍低於市場成交價，這個做法減少了購房者從銀行取得的房貸額度。指導價制度實施後，深圳二手房評估公司的業務一落千丈。

5月，深圳對新房成交價也實施了參考價政策。房地產成交參考指導價成為新一輪房地產調控的重要措施，影響深遠，一定程度上緩解了部分城市，尤其是一線城市房價持續上漲的態勢。

以深圳為例，克而瑞研究中心監測的數據顯示，從2月份深圳正式確立二手房成交參考價機制之後，深圳的二手房市場成交量連續7個月出現下滑的趨勢。10月份，深圳二手房成交面積回落至8萬平方米，按月下降了50%，按年跌幅擴大至81%，這創下了深圳二手房市場交易的歷史新低。同時，二手房市場成交均價持續下滑至55,805元/平方米，按月基本持平，按年則下跌了12%。1月份至10月份，深圳二手房累計成交324萬平方米，按年下降57%。

調控同時強調「合理住房需求給予滿足」

近日，關於房貸放鬆的傳聞不少。有消息稱，昆明此前「停貸」二手房的部分銀行已恢復接單，最快15天放款，12家主流銀行中，有7家下調房貸利率。

11月19日，中國銀保監會新聞發言人在談到房地產貸款時表示，截至10月末，銀行業金融機構房地產貸款按年增長8.2%，整體保持穩定。個人住房貸款中90%以上用於支持首套房，投向住房租賃市場的貸款按年增長61.5%。房地產合理貸款需求得到滿足。

對於銀保監會的最新發聲，李宇嘉認為，房地產貸款基調發生改變。

一是滿足合理需求，夯實「房住不炒」。未來，繼續嚴控資金過多、過快流入地產，嚴堵資金跑冒滴漏去炒房，去開發地產。同時，對合理住房需求要給予滿足，這不僅是維護購房者貸款融資的合理權益，也是「房住不炒」的落實。因為合理購房需求的貸款支持，本身就是房住不炒。

二是，保持房地產穩定，需要宏觀審慎的信貸政策。即逆周期調節，房地產市明顯回升或過熱趨勢時，收緊貸款規模（就像今年上半年）；相反，則逆周期、跨周期調節，在槓桿率穩定的情況下，適當增加信貸投放，不侷限於短期內迅速降槓桿，這會導致風險爆發，而是寄希望在中長期解決問題。

三是，信貸投放要精準，調節需求結構。包括對剛需的支持，對租賃需求的支持，控制投向商品房市場的規模和比例，特別是要控制多套房購置加槓桿，控制非普通住房項目融資等等。

儘管近期樓市快速回調，但是房地產信貸政策的基調很穩定，堅持「長期講定力、短期講策略」。具體表現在，僅僅對合理住房需求大力扶持，其他貸款仍舊比較緊張；僅僅對穩健經營的房企融資放開。

李宇嘉預計，今年11月至12月開發商整體融資環境，並未大幅度轉好，開發商降價促銷，保衛現金流仍舊是營銷主基調。信貸政策是否進一步調整，需要觀察四季度數據。