傳港交所正調查俄鋁分拆業務上市計劃　股價一度挫逾3%

據報道，港交所（0388）正在調查俄羅斯業鋁公司俄鋁 （0486）將其高碳冶煉廠和精煉廠分拆，並在莫斯科上市的計劃，該投訴是由對沖基金Odey Asset Management所提出。受消息拖累，俄鋁股價一度挫3.2%，最新報7.52元，跌2.46%。

據英國《金融時報》報道，Odey Asset Management認為，俄鋁目前公眾持股量僅約10%，只需要再得到7成半出席股東會股東支持便可落實分拆，這項涉及俄鋁兩大股東的協議，將損害小股東利益，分拆成功後俄鋁將被私有。

俄鋁在5月表示，作為公司其中一項在2050年實現碳中和的目標，將把碳資產分拆並更名為 AL+，公司將專注於技術升級以及取不同戰略以達成碳中和。其最大股東 EN+ Group 於 11 月 1 日表示，預計將在 2022 年下半年完成分拆過程。

月初有報道指，大股東歐柏嘉與烏拉爾鋁業對此存在意見分歧，烏拉爾鋁業反對分拆業務，更呼籲新上任董事會恢復派息。但報道引述Odey Asset Management向港交發出的信件指，En+集團早前與烏拉爾鋁業達成共識，事件引起其高度關注。

報道引述俄鋁回應表示，並未獲港交所進行任何調查以及尚未公布有關股東會及投票安排的信息，港交所亦拒絕置評。