本港上月通脹1.7%略高於前值　基本通脹1.1%

政府統計處今日（22日）公布，本港上月份整體消費物價按年升1.7%，略低於市場預期的1.8%，但較9月份的1.4%為高，主要因為自10月份開始，差餉寬免的上限由每個應繳差餉物業每季1,500元下調至1,000元。

剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在10月份的按年升幅（即基本通脹率）為1.1%，較9月份（1%）稍高，主要是由於電力費用和新鮮蔬菜價格升幅擴大所致。

電力、燃氣及水升幅擴大

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在10月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水（上升28.1%）、衣履（上升6.1%）、交通（上升5.7%）、外出用膳及外賣（上升2.5%）、耐用物品（上升2.0%）、基本食品（上升1.8%）、雜項服務（上升0.9%）和煙酒（上升0.7%）。

另一方面，綜合消費物價指數在10月份錄得按年跌幅的類別為雜項物品（下跌1.6%）和住屋（下跌0.6%）。

政府發言人表示，基本消費物價通脹率由9月份的1.0%微升至10月份的1.1%。能源相關項目和個別主要消費物價指數組成項目（包括衣履和交通）的價格錄得較為明顯的按年升幅，而許多其他主要組成項目承受的價格壓力則仍然輕微。

展望未來，隨著進口價格升幅加快和經濟復蘇，通脹壓力在短期內或會略為上升，但由於本地成本壓力仍然輕微，基本通脹應會大致維持受控。