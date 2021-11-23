雲音樂（9899）今招股　入場費11110元　周五截飛｜新股IPO

雲音樂（9899）今日正式招股，全球發售1,600萬股，當中一成在香港公開發售，招股價190元至220元，集資最多約35.2億元。一手50股入場費11,110元。今日起至周五接受認購，預計下周四（12月2日）於聯交所掛牌。美銀證券、中金、瑞信為聯席保薦人。

雲音樂們的平台主要通過銷售在線音樂服務的會員訂閱和銷售社交娛樂服務的虛擬物品來變現。截至今年6月底止半年，雲音樂的在線音樂服務收入錄16.04億元（人民幣．下同），按年增長49%；社交娛樂業務及其他收入錄15.79億元，按年增74%。

截至2020年底全年，雲音樂錄得淨虧損29.51億元，按年擴大46%。目前雲音樂於整個往績記錄期間錄得毛虧損、淨虧損和經營現金淨流出。雲音樂指，是公司一直專注於通過投資於品牌及高質量內容來擴大用戶群體，為長期發展奠定堅實基礎，而非尋求即時的財務回報或盈利能力。公司的變現工作處於相對較早的階段，未來的盈利能力尚不確定，並受多種因素影響，包括公司能否有效地將產品及服務變現，並通過提升運營效率以具成本效益的方式持續增加收入。

基石投資者方面，公司引入母公司網易、索尼美國旗下的索尼音樂娛樂及私營資產管理公司Orbis Investments。

以發售價中位數205元計算，預計全球發售集資淨額為31.24億元，當中40%將用作作繼續深耕社區，繼續投資於音樂及音樂衍生內容以擴充音樂內容庫；40%將用作繼續創新並提高技術能力，繼續投資於人工智能、機器學習及數據分析相關的研發計劃以加強技術能力等；10%用於收購及戰略投資；10%用作一般企業用途。