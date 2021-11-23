恒指半日跌252點　阿里美團挫逾3%　恒騰逆市飆近四成｜持續更新

隔晚美股三大指數漲跌不一，納指及標指數創紀錄新高後，轉跌低收。道指收升17點，報35619點，終止三連跌。納指收報15854點，跌202點或1.26%；標指收報4682點，倒跌15點或0.32%。



另外多家企業今放榜，當中以快手（1024）、小米（1810）及周大福（1929）較受市場關注。港股連跌4日，累挫762點或3%，昨日收報24951點；今早「黑期」跌約200點在24741點附近，預料恒指續走低。



【12:08】恒指半日跌252點

恒生指數半日跌252點或1.01%，午報24698點；恒生科指跌84點或1.32%，午報6326點；恒生國指午報8848點，跌80點或0.9%；大市半日成交額719.55億元。

阿里巴巴（9988）半日挫3.06%，午報132.9元；騰訊（0700）跌2.7%，午報481元；美團（3690）跌3%，午報265.8元；京東（9618）跌1.28%，午報354.6元；小米（1810）半日無升跌，午報20.9元。另外，快手（1024）績前跌1.12%，午報92.6元；嗶哩嗶哩（9626）跌3%，午報547元。

內房股中海外（0688） 半日升0.5%；潤地（1109）則跌0.14%；恒大（3333）升2.2%；碧桂園（2007） 升2.4%；雅居樂（3383）漲3.3%；融創（1918）升2.1%。此前報道指，內地金融監管機構要求部分中資銀行向房企發放更多項目開發貸款。

保利協鑫（3800）跌近半成，午報3.28元，成交額6.64億元。

思摩爾（6969）半日13.7%，午報46.5元，成交額19.9億元。

恒騰（0136）半日飆38.3%，午報4.01元。

【11:42】恒騰爆升逾四成

恒騰（0136）爆升逾四成，最新報4.09元，成交額4.09億元。中國恒大（3333）漲2.9%，收報2.83元；恒大物業（6666）揚4.2%，報4.23元；惟恒汽（0708）挫2.8%，報3.81元。

【11:32】深證成指獨憔悴

上證指上試3600點，以近半日高位收市，收報3597點，升15點或0.43%，成交額3234億元人民幣。深證成指半日反覆走低，最低見14885點，收報14949點，跌11點或0.08%，成交額4575億元人民幣，兩市合共成交額7809億元人民幣。

創板指穩守3500點，收報3507點，升1點或0.05%。

【11:20】恒騰續飆近三成

恒指維持跌幅逾200點，最新報24702點。恒生科指跌91點或1.43%，報6319點。

恒騰（0136）續飆近三成，最新報3.76元，成交額14.89億元。恒大汽車（0708）倒跌1.8%，報3.85元。

保利協鑫（3800）跌6.4%，報3.23元。

思摩爾（6969）急升近一成三，報45.9元，暫居成交金額榜第三位。

【10:04】長實漲逾3%

恒指曾一度跌逾300點，低見24632點，最新報24688點，跌262點或1.05%；科指跌107點或1.67%，報6303點；國指跌96點或1.08%，報8833點。

海底撈（6862）逆市反彈逾4%，報19.16元。

長實（1113）獲高盛、大摩上調評級，股價漲近3%，報47.25元。

李寧（2331）跌4.7%，報88.85元。

創科實業（0669）跌2.9%，報167元。

【09:40】恒騰逆市飆逾13%

思摩爾（6969） 逆市升逾一成，高見45.45元，最新報45.2元，仍升10.5%；中國波頓 （3318）漲逾8%，高見3.38元；比亞迪電子（0285） 升2.5%。

恒騰（0136）逆市續飆13.1%，報3.3%

恒指低走234點或0.9%，報24716點。

【09:31】滬深三大指數低開

滬指開報3580點，低開1點或0.04%；深證成指開報14929點，低開31點或0.21%；創板指開報3501點，低開4點或0.13%。

【09:20】恒生指數低開262點

恒生指數低開262點或1.05%，報24688點；恒生科指跌95點或1.48%，報6315點；恒生國指開報8833點，跌96點或1.08%。大市成交額暫為21.34億元。

阿里巴巴（9988）低開3%，報133元；騰訊（0700）跌2.1%，報484元；美團（3690）挫2.6%，報267元；小米（1810）跌0.5%，報20.8元；京東（9618）瀉近4%，報345元。快手（1024）跌0.6%，報93.05元；嗶哩嗶哩（9626）續挫3.8%，報542.5元。

滙豐（0005）今早低開0.3%，報45.4元；平保（2318）亦低開1.13%，報56.85元。

恒大汽車（0708）漲1.5%，報3.98元；恒騰（0136）平開，報2.9元；中國恒大（3333）則低開1.8%，恒大物業（6666）亦跌1.2%。