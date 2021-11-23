「元宇宙」潛在市場總額超8萬億美元　大摩看好五隻股

自從Facebook在10月份宣佈更名為Meta，似乎在一夜之間將「元宇宙」概念推向了公眾的視野。從那時起，大大小小的公司都在試圖利用這一轟動的消息，他們宣佈了旨在將業務擴展到網路未來的計劃。



《財聯社》報道，在本月發布的一份報告中，以Brian Nowak為首的摩根士丹利（Morgan Stanley，簡稱大摩）分析師預測，「元宇宙」的潛在市場總額將超過8萬億美元，可能成為「下一代社交媒體、流媒體、以及遊戲平台」。這對於投資者來說意味着一個巨大的全新機遇，其中包括房地產、核心零售支出、汽車、遊戲、音樂和餐廳。

「可供貨幣化的美國消費者支出很大。」分析師們寫道。雖然元宇宙的全面應用將是漸進的，但大摩的分析師們認為，「目前的數字媒體和電子商務消費者服務從未像現在這樣強勁，而且還在不斷改善。」

大摩解釋稱，美國用户每天花費在數字媒體上的平均時間，目前每年（總和）接近110億天：這些是要捕捉的超時空時間」。

至於具體的投資對象，分析師們表示，Facebook將是這場「元宇宙革命」最顯而易見的受益者，大摩將其評級為增持。

「我們仍然更看好Facebook，主要是因為核心業務增長的持久性和到2022年的自由現金流仍然被低估，」分析師們寫道，儘管該公司預計在2022年的跨界投資為136億美元。

「Facebook在構建/盈利『元宇宙』方面取得的任何成功都是有利的，這將是另一個多年盈利的分層蛋糕。」他們補充道。此外，根據摩根士丹利的數據，還有以下這四支股票有望從這場「元宇宙」革命中獲益。

1. Roblox，評級「增持」

大摩分析師指出，廣告、贊助和電子商務機會可以幫助Roblox更好地利用已經高度活躍的用户。現在，每個用户平均每天花費156分鐘或近3個小時，乘以4700萬的日活躍用户基礎。

與Facebook一樣，我們最喜歡Roblox的一點是，它的核心增長和盈利算法（全球增長和應用內消費）依然強勁。」

2. 谷歌，評級「增持」

大摩表示，谷歌擁有領先的流量、計算能力、工程人才，並日益關注增強現實。他們寫道，「如果我們相信下一代平台，它就不應該被忽視。」

3.Snap，評級「增持」

與此同時，大摩分析師們還認為Snap是增強現實領域的領導者。他們補充說:「增強現實技術在元宇宙中的重要程度可能會突出這裏的價值。」

他們表示，Snap將繼續擴展其核心Snap之外的用例，包括Discover、Spotlight和Maps。他們指出:「我們看到SNAP的廣告收入在增長，因為它的用户和千禧一代對廣告商很有吸引力。」

4. Unity Software，評級「增持」

大摩分析師們指出，作為視頻遊戲行業中使用最廣泛的引擎，Unity Software「處於獨特的位置，能夠在一系列用例中創建3D互動內容」。

大摩認為，該引擎是電子遊戲行業長期採用趨勢的受益者，而廣告網絡則可以從手機廣告生態系統最近的隱私變化中受益。