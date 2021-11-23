網易雲音樂抽唔抽？　基石認購罕見佔八成　聶Sir：首月可升兩成

雲音樂（9899）今日（23日）正式招股，全球發售1,600萬股，當中一成在香港公開發售，招股價190元至220元，集資最多約35.2億元。一手50股，入場費11,110元。 本周五（26日）截飛，預計下周四（12月2日）於聯交所掛牌。



基石認購佔比可達八成

今年港股市況低迷，投資者情緒難免低落，是次雲音樂IPO，通過引入較高比例的基石投資，穩定市場投資情緒，當中包括母公司網易（9999）、索尼美國旗下的索尼音樂娛樂及私營資產管理公司Orbis Investments。

招股書披露，此次雲音樂的基石認購達3.5億美元，假設最終發售價為中間價每股205元，且超額配股權未獲行使，則基石投資者認購股份佔比約為83.15%；假設超額配股權獲悉數行使，則基石投資者認購股份佔比約為72.3%。

當中，網易認購2億美元（約15.6億港元）股份，索尼音樂娛樂認購1億美元（約7.8億港元）股份，Orbis認購5,000萬美元（約3.9億港元）股份。

是次雲音樂IPO，通過引入較高比例的基石投資，穩定市場投資情緒，當中包括母公司網易（9999）

獲索尼音樂娛樂加持

值得注意的是，基石投資名單中的索尼音樂娛樂與雲音樂早已結緣，雲音樂於今年5月已與索尼音樂娛樂達成全面版權合作，獲得索尼音樂娛樂數年期的曲庫授權，雙方還在音樂宣發、流媒體服務、在線K歌、音樂Mlog等層面開展更多合作。

同時，作為控股股東及基石投資者，網易也持續看好雲音樂長期發展。據公司文件顯示，除母公司網易持股57.65%外。至於阿里巴巴 （9988） 旗下的淘寶中國亦持有超過2,073萬股，在全球發售後，持股佔比達9.98%。

付費率超騰訊音樂

業務方面，騰訊音樂（US.TME）與雲音樂是內地兩大音樂平台，網易雲音樂當前的月活躍用戶為1.84億，在線音樂付費用戶數2,752萬，付費率14.9%。騰訊音樂今年第三季披露的數據顯示，月活躍用戶為6.36億，在線音樂付費使用者達到7,120萬，付費率達11.2％。如此看來，雲音樂在線音樂付費率已超騰訊音樂。

雲音樂在線音樂付費率已超騰訊音樂。（資料圖片）

而在線音樂平台最關鍵的就是音樂版權，今年7月，內地監管部門要求騰訊解除獨家音樂版權。8月31日，騰訊宣布已經最大限度尋求與相關上游版權方盡快解除獨家協議。毋庸置疑，此次釋放出的獨家版權，從騰訊音樂分流到網易云音樂。

網易CEO丁磊表示，過去很長一段時間，由於音樂版權機制不完善，導致中國成為版權費用最昂貴的國家，相信在監管部門的推動下，中國音樂版權成本將趨於合理。

盈利能力尚不確定

雲音樂於2013年成立，公司至今仍錄得虧損，截至2020年底全年，錄得淨虧損29.51億元，按年擴大46%。

截至今年6月底止半年，雲音樂的在線音樂服務收入錄16.04億元（人民幣．下同），佔總營收比重為50.4%，按年增長49%；社交娛樂業務及其他收入錄15.79億元，佔總營收比重達到49.6%，按年增74%。

雲音樂指，公司為長期發展奠定堅實基礎，而非尋求即時的財務回報或盈利能力。變現工作處於相對較早的階段，未來的盈利能力尚不確定，並受多種因素影響，包括公司能否有效地將產品及服務變現，並通過提升運營效率以具成本效益的方式持續增加收入。

今年7月，內地監管部門要求騰訊解除獨家音樂版權。（視覺中國）

聶Sir：上市首月可升20%

華盛證券分析師聶振邦表示，一般而言，基石認購超五成，已經算是較大的認購額，是次雲音樂IPO基石認購佔比八成，屬十分罕見，有利於規避過多短期資金投入，減少股價波動。

估值方面，聶振邦指出，假如雲音樂以招股價下限（即190元）定價，估值達395億元；以招股價上限（即220元）定價，估值達457億元，故招股價不算便宜，但稍微吸引。

不過，他又指，鑒於雲音樂業務有改善，截至今年9月底，毛利由虧損轉賺，且在線音樂平台在港股中較稀缺，「街貨又少」，料上市首月可升20%。