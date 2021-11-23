貝萊德：中國需為共同富裕和維繫社會穩定創造前景

據路透社報道，貝萊德（BlackRock）稱，2022年將會是中國在政策方面重要的一年，政策層需要為推進共同富裕和維繫社會穩定的目標創造良好前景，因此，與數個月前相比，該行對中國的投資前景更有信心。

貝萊德發表2022年亞洲投資展望時指出，投資者對中國市場充斥着憂慮，部分投資者越來越關注中國仍否是一個值得投資的市場，但也有一部分投資者認為市場正處於或接近轉折點。

而該行認為，中國決定未來五年國家領導層和發展路線的全國代表大會將於2022年舉行，經濟增長是推進共同富裕和維繫社會穩定的關鍵，中國政府需要為2022年推進這兩項目標創造良好前景，因此將會高度重視旨在穩定增長的政策和行動，政策方針仍將以推動創新、自給自足和可持續發展為焦點。

「我們已將中國在亞洲股票組合中的投資比重由減持調高至較中性的水平。」該行並稱，「中國擁有刺激經濟的政策工具和空間，而明年的政治議程已帶動了相應行動。」

貝萊德預期，2022年中國經濟將穩定增長，且表現可能超乎投資者預期；不認為通脹升温是過渡性的，但商品漲價浪潮大概已經度過高峰，應能紓緩工業能源用企業的利潤壓力。

該行並認為，中國內地房地產開發商面對信貸收緊的情況一直是一個主要的關注點，但至今的發展其實沒有如預期般負面。對內房業的重新調整是共同富裕政策的核心，只有那些有能力償還短期債務、擁有多樣化的土地儲備和維持營運透明度的開發商才有機會繼續運營。

「這些措施早該施行，目前已經落實執行中，應有助於中國信用債長期維持穩定和多元化。」該行並稱，「我們預期內房業將繼續整合，並將繼續密切留意潛在的投資良機。」

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