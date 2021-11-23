周大福︰港即使通關　旅客人數短期內不會顯著改善

周大福（1929）公布，截至今年9月底中期業績，股東應佔溢利35.81億元，按年增加60.43%；營業額錄得441.186億元，按年增長79%。每股盈利0.36元，派中期息22仙。



營業額增加是由強勁的黃金首飾及產品需求，以及在中國內地藉加盟模式迅速拓展零售網絡所帶動，但亦是因為如此，導致期內經調整後毛利率下跌至23.5%。

周大福表示，由於去年同期國際金價飆升以致較高基數，再加上2022財政年度上半年批發業務以及零售業務的黃金首飾及產品銷售佔比增加。預期下半年隨著黃金首飾及產品佔比下降，毛利率會有所上升，但內地加盟店繼續擴張，批發業務亦會持續增長，相信對毛利率有影響。

港通關 旅客人數不會顯著改善

雖然上半財年周大福內地同店銷售增長32.2%，但公司指出，內地零售市場增長有減慢跡象，同時受較高基數的影響，再加上COVID-19疫情反復，會對公司銷售有影響，預料下半財年的業務增長會放緩，全年同店銷售有高單位數下跌。

港澳業務方面，周大福指出，受惠香港本地消費改善和澳門旅客消費回升，港澳同店銷售急升約80%。但即使香港的主要過境口岸即使重開，旅客人數在短期內或不會顯著改善。澳門的業務亦取決於疫情走勢，相信過境口岸重開後，零售市道可望逐步回復。

周大福執行董事孫志強表示，針對香港市場的開關店決策需要視乎市場情況、成本控制以及跟業主在租金方面的協商，集團始終保持審慎態度。