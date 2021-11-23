小米上季投資錄35億元人民幣賬面虧損　稱作戰略投資以建構生態

全球不少行業均受到供應鏈陷入樽頸﹑航運運力不足，以及核心零部件短缺等因素影響，內地智能手機及電子消費品品牌便是其中一家受影響的企業。在今年第三季，該公司智能手機銷售收入為478億元（人民幣‧下同），按季減少19.1%；出貨量為4,390萬部，下跌17%。總裁王翔出席電話會議時指出，供應方面不足成為手機產品按季下跌的原因之一，並指出因為供應不足，對公司全年整體出貨量影響達1,000至2,000萬部。他預期供應層面壓力在明年上半年仍會存在，至明年下半年才會有明顯好轉。

被問及全年出貨量目標時，王翔指出在今年首三季出貨量已達到1.46億部，相信全年出貨量約1.9億部。

料全年出貨增約1.9億部

公司在今年第三季手機產品毛利率，按年增加4.4個百分點至12.8%。王翔解釋是受到高端產品銷量增加﹑在缺乏供應下全球促銷減少，以及出貨量增加下能將成本攤銷有關。不過對於未來毛利率，則並無作預測。他又指出在今年首三季，高端手機產品出貨量已逾1,800萬部，較去年全年的1,000萬部出貨量更高，佔整體手機出貨量比例，亦由去年全年的8%，提升至今年第三季的12%。

在今年第三季，小米股東應佔溢利為7.92億元（人民幣‧下同），按年大減83.8%，公司首席財務官林世偉指出，主要是受到投資組合的上市公司投資股價波動影響，涉及賬面損失約35億元。但強調相關投資是相當健康，公司作出有關投資是作戰略投資而非財務投資，是希望建構一個生態系統，因此並無對有關投資太擔心。

截至今年9月底，小米共投資360家公司，總賬面價值為591億元，按年增加49.8%；若以權益法公允值計算，投資總值685億元。

冀汽車業務能於2024年上半年實現量產

在談及汽車業務發展時，王翔指出目前汽車業務團隊人員已逾500人，並有汽車產品處於設計階段，期望於2024年上半年汽車業務可實現量產。

被問及目前大熱的元字宙概念時，公司管理層指出會密切關注有關機會，惟目前未有太多訊息可以分享，惟補充公司其實在不少硬件層面有投資，過往與海外品牌合作發展AR及VR產品均有不俗成績。