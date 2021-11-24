橋水達利奧警告：美國企圖控制或改變中國　只會適得其反

全球最大對沖基金橋水（Bridgewater） 創辦人達利奧（Ray Dalio）在即將發行的新書中指出，美國人誤解了中國人和他們自己在歷史上的地位。美國任何控制或者改變中國的企圖都只會適得其反。

兩周後，達利奧5年內的第3本書《正在變化的世界秩序》即將出版發行，該書通過深入研究幾個世紀以來的經濟起伏，嘗試更好地理解當前的經濟環境和挑戰。

據媒體報道，達利奧指出，美國人誤解了中國人和他們自己在歷史上的地位。他寫道：「對於美國人來說，300年好像是很久以前的事了，然而對於中國人來說，300年一點都不長。儘管發生革命或者戰爭推翻美國製度的前景對於大多數美國人來說是不可想像的，但是對於中國人來說，這兩種前景看來是必然會發生的，因為他們（在漫長的歷史中）一次又一次地經歷這些事情。當大多數美國人專注於特定的事件時，尤其是那些正在發生的事情，大多數中國領導人則從更宏觀、更具進化性的模式這一角度來觀察事情。」

他認為，美國任何控制或者改變中國的企圖都只會適得其反。他說：「鑑於中國了不起的過往表現以及背後的文化有多麼深入人心，正如美國人不會放棄他們的價值觀和制度一樣，中國人也絕不會放棄他們的價值觀和制度。企圖迫使中國人和他們的制度變得更加美國化，對於他們來說，這意味着對他們最基本信仰的征服，他們將誓死保護他們的基本信仰。要想和平共處，美國人必須得明白：中國人認為他們的價值觀以及他們實現這些價值觀的方法是最好的，正如美國人認為他們的美國價值觀和實現這些價值觀的方式是最好的一樣。」

他得出結論：「如果美國繼續衰退、中國繼續崛起的話，最重要的是每一方是否都能表現得優雅一點。」