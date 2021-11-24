劉鶴：必須實現高質量發展

11月24日，官媒《人民日報》刊登中國副總理劉鶴署名文章《必須實現高質量發展》。

文章強調，高質量發展是今後一個發展階段的主題。一要加快構建新發展格局。二要以深化供給側結構性改革為主線。三要始終堅持改革開放。四要始終堅持「兩個毫不動搖」。

文章提到，目前，國民經濟和產業循環不暢是我們面臨的突出矛盾。要以科技創新作為暢通中國國內大循環的關鍵，集中力量打好關鍵核心技術攻堅戰。要發揮中國超大規模市場優勢，為新產品新技術新業態迭代提供應用場景，推動供應鏈產業鏈優化升級。要依託中國國內大循環吸引全球高質量的商品和資源要素，增強供應鏈黏性，穩定產業鏈佈局，促進中國國內和國際雙循環更為暢通。要更好統籌發展和安全，牢牢守住安全底線。

文章指出，在堅持以供給側結構性改革為主線的過程中，要重視需求側管理，堅持擴大內需這個戰略基點，始終把擴大內需同深化供給側結構性改革有機結合起來。適度超前進行基礎設施建設。有序落實碳達峰碳中和，加強全國統籌，完善能耗控制機制，通過市場競爭推動淘汰落後產能。實施好區域協調發展戰略，打造高質量發展增長極。要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，因城施策、分類指導，着力穩地價、穩房價、穩預期，落實好房地產市場長效機制，順應居民高品質住房需求，更好解決居民住房問題，促進房地產行業平穩健康發展和良性循環。

文章提到，社會主義現代化建設是一個不斷調整、改革、完善的動態過程。進入新發展階段，推動實現高質量發展，面臨的改革任務更為複雜艱鉅，我們必須解放思想，以開拓精神和專業態度，推動改革開放在重點領域、關鍵環節取得重大突破。

重點推動土地、金融、科技、數據等要素價格由市場決定，理順煤、電等能源價格機制，鼓勵綠色能源發展，圍繞提高資源配置效率、暢通經濟循環、增強有效激勵來拓展改革的廣度、深度。中國對外開放方針不會變，今天不會變，將來也不會變。

要推動中國對外開放由商品和要素流動型開放向規則等制度型開放轉變，加快構建與國際通行規則相銜接的制度體系和監管模式。要把參與發達經濟體市場競爭和引進發達經濟體高技術高質量的直接投資，作為提高對外開放水平的重要方面。推進共建「一帶一路」高質量發展，實現高質量引進來和高水平走出去。推動完善全球經濟治理體系，高舉經濟全球化大旗，商談和積極加入高水平自貿協定，推動形成更加緊密穩定的全球經濟體系，與中國高質量發展形成正反饋效應。

文章指出，中共總結社會主義建設經驗，形成了公有制為主體、多種所有制經濟共同發展，按勞分配為主體、多種分配方式並存，社會主義市場經濟體制等社會主義基本經濟制度，這是中共和人民的偉大創造，我們必須堅持好、鞏固好、完善好、發展好。

基本經濟制度和國家大政方針的穩定對微觀主體是剛需，實現高質量發展，必須落實好《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》要求，毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展。要支持國有資本和國有企業做強做優做大，增強國有經濟競爭力、創新力、控制力、影響力、抗風險能力。要構建親清政商關係，促進非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長。要深刻理解社會心理特點，了解市場關心什麼、擔心什麼，加強預期引導，提高政策制定水平，做好政策評估和與市場溝通，堅持問題導向，多出台服務微觀主體的高質量政策。

強化市場監管和反壟斷規制，防止資本無序擴張，維護市場秩序，引導資本要素有序健康發展。適應新經濟發展趨勢，既加強對平台經濟的監管，又要鼓勵平台經濟創新，培育有一流國際競爭力的平台企業。要弘揚企業家精神，充分信任、依靠和尊重企業家，發揮企業家在推動企業創新、提高企業競爭力上的重要作用。