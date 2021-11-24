恒指半日跌15點　小米績差跌近7%　友邦逆市升近4｜持續更新

隔晚美股三大指數個別走，中概科技股部份回落。道指連升第二日，收報35813點，升194點或0.55%；納指跌79點或0.5%，收報15775點；標指終止兩連跌，收報4690點，微升7點。油價創兩周最大升幅，戰略石油儲備釋放力度不及預期，不過埃克森美孚及雪佛龍收市都升逾2%。



港股連跌5日累計逾千點，「黑期」今早偏軟，在24620附近，料今早或低開數十點，會否跌穿上一個支持位24481點？小米（1810）、快手（1024）昨公布季績似乎合符預期，今早可留意其股價表現。



【12:10】小米績差跌近7% 跌穿20元

港股半日跌15點或0.06%，報24635點；恒生科指亦跌35點或0.56%，報6287點；恒生國指跌54黠或0.62%，午報8773點；大市半日成交額728.81億元。

阿里巴巴（9988）半日續跌逾1%，一度破底低見130.7元，午市收報131.1元；小米（1810）績後亦急挫近7%，午報19.26元。另外，快手（1024） 績後升7%，午報101.4元。

金融股方面，友邦（1299）半日升3.8%，午報88.6元；滙豐（0005）亦漲1.3%，午報46.1元；平保（2318）則跌0.7%，午報57.2元；中國人壽（2628）下降0.6%，午報13.64元。

油股造好，中石油（0857）半日升2.6%，午報3.59元；中海油（0883）升0.5%，午報7.95元；中石化（0386）漲2.5%，午報3.74元。

【11:38】恒大系全線回吐

恒指跌幅收窄，跌8點或0.03%，報24643點。

JS環球生活（1691）跌逾8%，報15.8元。

恒騰（0136）吐3%，恒大汽車（0708）跌0.44%，恒大物業（6666）跌1.1%，報4.35元；中國恒大（3333）挫3.1%，報2.84元。

【10:41】小米績後跌逾7%

恒指轉跌，最新報24607點，跌44點或0.18%；恒生科指報6294點，跌29點或0.46%。

小米（1810）最新跌逾7%，報19.2元，見逾一年低位；快手（1024）則升9.1%，報103.4元。

港交所（0388）挫1.7%，報449.8元。

友邦（1299）逆市上揚2.6%，報87.55元。

【09:54】快手飆13% 重上百元關

快手（1024）飆逾13%，高見108.8元，最新報106.9元，仍升12.82%，成交額32.39億元。

阿里巴巴（9988）跌1.05%，報131.6元。

恒生指數最新報36點或0.15%，報24688點。

【09:20】恒生指數高開20點

恒生指數高開20點或0.08%，報24672點；恒生科指跌6點或0.1%，報6317點；恒生國指開報8825點，跌2點。大市成交額暫為45.31億元。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、京東（9618）跌逾1%，美團（3690）平開，報265.4元；網易（9999）瀉逾2%。

快手（1024）績後飆逾4%，報99.1元，成交額2.2億元。小米（1810）則挫1%，報20.5元，成交額2,740萬元。

三桶油向上，中海油（0883）漲1.1%，報8元；中石油（0857）升3.14%，報3.61元；中石化（0386）漲1.64%，報3.71元。

友邦（1299）、滙豐（0005）漲逾1%，平保（2318）平開，報57.6元。

恒大汽車（0708）漲1.5%，報3.98元；恒騰（0136）平開，報2.9元；中國恒大（3333）則低開1.8%，恒大物業（6666）亦跌1.2%。