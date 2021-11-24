小米績後穿20元破今年底　綜合大行專家三大難題市場「唔Buy」！

小米（1810）第三季多賺25%，雖然優市場預期，不過績後股價卻不似預期，最多曾挫逾8%，跌穿20元大關，創逾一年低位。綜合大行及專家意見，列出三大難題：（1） 芯片短缺未解，手機業務收入接近零增長；（2） 手機出貨對互聯網業務收入影響：（3）小米汽車需要巨額投資卻難有競爭優勢。



集團季績接近市場預期上限，截至今年9月底止，小米第三季經調整淨利潤51.76億元（人民幣‧下同），按年增長25.4%，高於市場預期中位數的48.14億元。收入按年升8.2%至780.63億元，勝市場預期的774.63億元。

不過，單看9月季度營業收入僅成長8％至780億元，與分析師預測一致，但遠低於此前三個月64％的增速。淨利潤急跌84％至7.886億元，因期內計提投資損失35億元。

京華山一研究部主管彭偉新接受訪問指出，芯片問題對手機產量的負面影響，至少會持續多一年。（路透）

難題一：手機業務收入接近零增長

綜合專家及大行的看法，暫時可見今次小米的業績，暴露出三大問題。首先是芯片短缺問題。小米的業績反映，核手手機業務出現「價升量跌」的情況。

雖然智能手機的平均售價按年升6.7%至1,090.5元，不過，受全球核心零部件（包括SoC（片上系統）供應短缺影響，第三季度智能手機出貨量按年跌5.8%至4,390萬部。

據市場研究公司Canalys報告顯示，在全球市場上第三季的手機品牌排名，小米亦被蘋果超前，由第二名跌至第三名。蘋果憑借新iPhone出爐，出貨量增長14%；反之，小米出貨量減少6%，市場佔有率跌至14%。

京華山一研究部主管彭偉新接受訪問指出，市場對智能手機廠的憂慮，重點在芯片短缺問題，認為小米的業績反映集團面臨的挑戰是「要價定要量」，由於市場上各大廠商都無法拿到足夠的芯片，所以廠商亦只能將所得的芯片集中在新款5G手機上，但是小米在中端及高端產品的配額上無法做到平衡。

芯片短缺影響手機出貨 大行削預測

瑞信研究報告亦指，小米出貨量不及預期，與芯片短缺及行業競爭加劇有關。因此將今明兩年智能手機出貨量預測分別下調300萬和200萬。

從分部收入方面亦可以看到，手機出貨量下跌對整體收入的拖累。貢獻集團總收入逾60%的主打業務，智能手機業務增長動力明顯放慢，接近零增長，分部收入為478.25億元，按年微升0.5%。

投資者關心的是，零件短缺情況明年會否有改善。據美銀證券指，小米管理層認為零件短缺的挑戰持續到明年上半年，暗示不確定性持續到明年。

瑞信指小米出貨量不及預期，與芯片短缺及行業競爭加劇有關。因此將今明兩年智能手機出貨量預測分別下調300萬和200萬。（Getty）

難題二：手機出貨跌 影響互聯網業務收入

第二個問題，在於小米的智能手機，對小米的收入貢獻，除了單單是手機銷售的收入之外，同時亦是集團互聯網業務收入增長的關鍵。

小米一直成功的業務模式，是透過價格「感動人心」的中低價手機作「誘因」，建立其小米生態圈。簡言之，手機是其互聯網業務的入口，倘若手機出貨量持續放慢，市場憂心會影響小米互聯網服務收入。

值得關注的是，小米的互聯網服務是收入增長最高的業務，按年升27.1%至73.37億元，再創單季度歷史新高。然而暫時規模仍是比較細，僅佔整體收入不足10%。一旦此分部業務的增長，亦受到手機出貨下跌所拖累，在「火燒連環船」的情況下，最終可能影響小米生態圈的擴展。對此，美銀表示，由於智能手機出貨較慢，對小米互聯網業務保持謹慎態度。

從用戶增長角度，暫時用戶數量仍然保持增長，截至2021年11月22日，MIUI全球月活躍用戶數，更首次突破5億。今年9月，MIUI月活躍用戶數同比增長32.0%至4.859億。其中，中國大陸MIUI月活躍用戶數達到1.273億，按年增長16.4%，連續4個季度按季淨增長。

不過，彭偉新指出，雖然用戶數量仍然保持增長，不過投資者是看前景的，現時互聯網業務對集團的收入貢獻細，直言「增長最快都冇用，市場唔會BUY」。

小米雷軍曾表示，小米造車首期投資為100億元人民幣，市場憂投資高卻未見競爭優勢。(資料圖片)

難題三：小米汽車投資高卻未見競爭優勢

第三個難題，在於小米未來要對汽車製造投入大量經費，卻難言有競爭優勢。集團在業績中確認，智能電動汽車預計將於2024年上半年正式量產，現時團隊成員已超過500人。

不過，專家及投行都憂慮小米汽車的競爭力，現時內地已經有三大汽車新勢力（蔚來、小鵬及理想），不過小米的發展卻只是剛開始。更甚者，在手機領域上和小米鬥得難分難解的OPPO，最新更有市場消息指，最快2023年推出印度電動車，有機會比小米快一年，可見市場競爭的激烈。

小米雷軍此前曾表示，小米造車首期投資為100億元人民幣，預計未來10年投資額100億美元。瑞信指由於小米的渠道擴張及電動車業務令營運開支增加，將小米2022至2023年的每股盈利預測下調6%至7%。

彭偉新亦指，小米的汽車業務太遲起步，難以立即追上同業的關鍵技術，同時小米汽車的系統自主性遠不及美國蘋果公司，能夠有一套自主研發的系統，可說是看不到小米造車的優勢。所以綜合現時的芯片問題對手機產量的負面影響，料至少會持續多一年，認為股價將持續受壓，投資者不宜沾手。