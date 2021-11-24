元宇宙熱爆！　帝國科技推新款元宇宙遊戲　料明年首季上線

「元宇宙」概念熾熱，主要從事遊戲設計嘅帝國科技（0776）今日宣布要創造屬於全球玩家嘅大型元宇宙遊戲世界「METASENS元感應宇宙」，以「一季一款」嘅速度推出多款元宇宙NFT（非同質化代幣，Non-Fungible Token）遊戲。

帝國科技仲話，首款遊戲「METASNAKE精靈蛇」今日開放玩家申請「祖靈裝備NFT申購抽籤」，遊戲預計出年首季正式上線。玩家由今日開始可以透過抽籤或參加社群活動，進入白名單取得裝備NFT嘅優先購買權；或者可以等到12月11日，以質押ETH（以太幣）直接購買首購權。兩階段活動將販售5,000個「METASNAKE精靈蛇」嘅創世種NFT。

集團介紹指，「METASENS元感應宇宙」係一個「擁有各種主題星球嘅宇宙大型遊樂園」，包括實時戰略、角色扮演、模擬及運動、動作及冒險等特色遊戲。

帝國科技首席數位長暨元宇宙發展負責人李佳憲話，玩家可以係遊戲入面，建構多個豐富多樣生態嘅星球，等每個人都可以響唔同星球上搵到自己嘅理想世界。