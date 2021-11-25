恒指好淡爭持　教育股跑出　思考樂教育飆近三成｜持續更新

美股感恩節假期前表現反覆，三大指數收市個別發展。道指曾回吐222點，收市只跌9點，報35804點；標指漲0.23%，收報4701點；納指一度下滑1.16%，收市倒升0.44%，報15845點。10年期美債息一度逼近1.7厘，其後轉跌收報1.644。



港股昨日終止5連跌，收報24685點，今早「黑期」靠穩升約30點在24700點附近，料恒指向上仍乏力。另留意佳兆業（1638）今早復牌；騰訊（0700）則據悉遭工信部採取過渡性行政指導措施，指旗下9款App產品存在違規行為，此外連日遭北水沽貨，料股價續低走。



【11:40】教育股再落鑊 思考樂教育曾升近四成

港股淡靜，教育股跑出，其中思考樂教育（1769）曾急升37.4%，最新仍飆28.3%，交投旺盛。

另外，天立教育﹙1773﹚升18.6%、新東方在線﹙1797﹚升16.6%、希望教育﹙1765﹚升11.5%、光正教育﹙6068﹚升11.2%、中國東方育﹙0667﹚升10.7%。

恒指好淡爭持，最新報24694點，升8點或0.04%；科指升0.59%，報6328點。

【10:28】恒指急收窄至不足20點

恒指跌幅急收窄至不足20點，最新報24666點。科指升40點或0.65%，報6333點。

騰訊（0700）升幅擴大至逾2%，報481.6元；阿里巴巴（9988）漲1.6%，報133.9元。

體育用品股向下，李寧（2331）、安踏（2020）分別跌逾3%；特步（1368）跌近3%。

【10:00】騰訊、阿里反彈

恒指早段跌逾百點，最新報24553點，跌131點或0.53；恒生科指亦轉跌5點，報6287點。

美團（3690）跌1.4%，騰訊（0700）反彈逾1%，阿里巴巴（9988）亦升0.8%，報132.8元。

小米（1810）漲0.6%，報19.38元。

【09:56】憧憬電子煙標準規範化 思摩爾飆半成

市場憧憬電子煙標準規範化，思摩爾（6969）飆逾5%，報50.25元。中國波頓（3318）漲3.4%，報5.18元。

【09:42】快手回吐逾1%

嗶哩嗶哩（9626）逆市升半成，高見581元；快手（1024）則回吐1.2%，報98.5元。

【09:40】恒大系逆市造好

恒大系造好，中國恒大（3333）、恒大汽車 （0708）分別升4%；恒大物業（6666）升近3%。

阿里健康 （00241） 績後跌逾4%，低見7.52元。阿里健康中期轉蝕，股東應佔虧損為2.32億元人民幣，去年同期賺279億元人民幣。

遠東發展（0035）昨公布，與新世界發展（0017）成立合營公司，收購由商人陳壯榮及佳兆業集團（1638） 各持有50%權益的迅富國際全部股權。新世界今早跌1.4%，報32.6元。

恒指倒跌34點，報24650點；恒生科指報6303點，升11點。

【09:20】恒生指數高開14點

恒生指數高開14點，報24699點；恒生科指升10點或0.17%，報6302點；恒生國指開報8789點，跌5點。大市成交額暫為43.16億元。

騰訊（0700）平開，報472.2元，美團（3690）平開，報273.4元；阿里巴巴（9988）微升0.15%，報132元；京東（9618）則跌0.06%，報352.2元。小米（1810）亦平開，報19.26元。

網易（9999）微高開0.23%，嗶哩嗶哩（9626）高開近3%，快手（1024）續揚1.3%，報101元。

三桶油向上，中海油（0883）微漲0.13%，報7.96元；中石油（0857）升0.84%，報3.6元；中石化（0386）平開，報3.71元。

友邦（1299）續揚1%，平保（2318）微升0.35%。

佳兆業（1638）復牌升20.8%，報1.22元。