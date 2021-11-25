維他奶內地業務轉虧　公司稱已復甦　料下財年可恢復盈利增長

維他奶（0345）截至今年9月底止中期業績，股東應佔溢利3,280萬元，較去年同期（6.71億元）大瀉95%；集團指，由於業績不理想，以及須要優先恢復中國內地業務的表現，董事會宣布不派息，亦是維他奶自1994年上市以來首次不派中期息。



受到中期業績大跌及不派息消息拖累，業績公布後股價一度倒跌，低見17.3元，為一年新低，尾市時重拾升勢，收市報18.4元，升2.2%，成交額為1.35億元。

內地業務錄經營虧損

公司於業績公告內指出，期內維他奶內地收入按年挫28.23%，至22.74億元，錄3,258.7萬元經營虧損，去年錄經營溢利7.43億元；至於本港收入按年升2.68%，至10.25億元，錄1.24億元經營溢利。

由於中國內地的銷售下滑；加上新冠疫情逐漸受控，政府減少提供有關疫情的補貼，同時恢復去年於疫情下減少的廣告和推廣支出等。上述因素促使維他奶上半年盈利大減95%。

維他奶行政總裁陸博濤在網上業績會議中表示，內地市場在7月至9月期間產品未有充份上架，導致銷量在暑期旺季下降，但產品在9月恢復上架，集團透過推出新產品及加強銷宣傳推廣，內地市場已逐漸復甦。隨著農曆新年即將來臨，將投放更多的資源推動新產品，內地仍繼續是集團最大市場，早前下架風波對集團只是短期挑戰，預計將在下一個財政年度重拾增長勢頭及恢復盈利增長。

公司於業績公告內指出，將繼續全面加速重啟廣告及店內宣傳活動，推動核心產品組合，以及今年推出的創新產品，包括VITAOAT燕麥奶及維他氣泡檸檬茶等，從而加速復甦發展，期望於明年恢復可持續增長。

目前無需調整產品價格

對於原材料價格上漲對公司的影響，陸博濤指，糖和大豆的價格已經上漲，且料原材料價格在未來兩至三年間持續上升，但公司已採購了今年所需的原材料，故目前無需調整產品價格。

他續稱，集團將繼續審視採購流程，從而抵消原材料上漲對成本的影響，並透過靈活的、需要時調整價格以維持利潤，相信其他同業面對的成本壓力更多。