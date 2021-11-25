京東據報就20億美元銀團融資進行磋商

撰文：黃文琪
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《彭博》引述消息報道，京東（9618）正與一些大型銀行就20億美元（折合約156億港元）的銀團融資進行磋商。

知情人士稱，該些銀行約有5家，融資期限為5年。

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