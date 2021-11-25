海通國際: 人民幣國際化予長期賽道　籲積極發展人民幣計價債與股

海通國際（0665）與一國兩制研究中心今日（ 25日）聯合發表《香港：面向未來的國際金融中心》報告，表示人民幣國際化、ESG投資及數字資產交易有望在未來10年成全球性的趨勢，而香港在打造離岸人民幣業務中心、ESG投資樞紐、以及數字資產交易與管理中心等方面具有獨特的競爭優勢，指人民幣國際化提供「長期賽道」予香港長遠發展。

目前中國內地三分之二的對內和對外直接投資以及大部份金融投資都經過香港，至2020年，香港地區的人民幣跨境收付金額超過13萬億元人民幣，佔人民幣跨境收付總金額的4成6，而香港亦是全球最大的離岸人民幣外匯市場，日均交易額佔中國內地之外交易額的逾4成。

籲推動人民幣債券發行

海通國際提出幾個建議，首先是積極發展本港的人民幣債券市場，中資機構主要發行美元債為主，對於本身沒有外匯收入的中資發行主體美元債券融資，存在貨幣錯配的問題。香港應借人民幣計價的債券納入全球國債指數，或全球新興市場債券指數契機，拓展本地的人民幣債券市場，繼續拓寬香港離岸人民幣債券市場的發行主體。

其次是鼓勵港股以人民幣計價、交易與融資，報告指香港交易所迄今為止僅有兩隻人民幣股本證券上市。希望政府鼓勵港股已有上市企業，和計劃上市企業，在計價和結算幣種選擇上除港元外增設人民幣，並將符合條件的人民幣計價股票優先納入「深港通」和「滬港通」的南向交易中，同時允許內地居民透過這渠道參與人民幣IPO認購。

除此之外，海通國際亦建議香港能豐富人民幣風險管理工具，開發人民幣債券、人民幣指數和人民幣股票或ETF的期貨、期權等，以及開發直接與人民幣證券產品掛鈎的人民幣風險管理工具。

另外亦需強化國內國際雙循環的銜接作用，同時將香港發展成為「一帶一路」的海外投融資平台，率先實現「一帶一路」國家以人民幣進行結算的循環路徑，實現人民幣境外區域化使用。

並需打造數字人民幣全球跨境支付網絡的重要節點，積極推動數字人民幣在香港的使用，協助央行開展數字貨幣的跨境測試。

ESG成全球資本市場最顯著發展趨勢之一

海通國際又表示，ESG投資在全球快速崛起，成為全球資本市場最為顯著的發展趨勢之一。香港ESG相關市場穩步發展，本地PRI（負責任投資原則）簽約機構持續增加，綠色債券市場蓬勃興起，ESG基金產品的銷售和發行也取得進展。

公司指，截至2021年9月末，本港就PRI簽約機構共77間，其中54家是2019年以來簽約的，顯示香港在ESG投資方面起步雖晚，但近兩年奮起直追。於2020年，香港綠債年度發行規模達120億美元，累計發行規模達380億美元 。

公司引氣候債券倡議組織（CBI）數據指出，港交所已成為亞洲區內最受歡迎的綠債上市地點 。截至2021年10月31日，在港銷售的獲證監會認可的綠色及ESG基金共77隻，較2018年的54隻增加了43%。