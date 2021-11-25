金管局率銀公代表團與人行等線上會晤　就兩地經濟及金融市況交流

金管局總裁余偉文率領香港銀行公會代表團，於11月23至25日與內地中央政府有關部委舉行年度會晤。會晤今年以視像會議方式進行。代表團先後與中國人民銀行行長易綱、中國證券監督管理委員會主席易會滿、國家外滙管理局局長潘功勝、中國銀行保險監督管理委員會副主席周亮和國家發展和改革委員會副秘書長蘇偉在線上交流，就兩地經濟和金融市場情況、香港國際金融中心發展及彼此關心的議題進行討論。

余偉文向參與會晤的中央部委代表介紹了香港金融市場的最新情況，以及金管局和銀行業界就推動香港國際金融中心發展的近期工作。他指出，今年以來香港金融體系保持穩健，國際金融中心的建設獲得豐碩的成果。在國家大力支持和業界努力下，兩地在金融市場互聯互通、金融科技合作和綠色金融發展等範疇都取得重大進展，進一步鞏固了香港的優勢並提升香港金融市場的競爭力。

余偉文表示，很高興聯同香港銀行業界的代表，與中央部委進行坦誠和深入的交流。雙方都認為，鞏固提升香港國際金融中心地位，符合國家和香港的發展利益，並期望香港可以繼續善用獨有優勢，通過加強兩地金融市場互聯互通和金融合作，強化香港離岸人民幣業務樞紐、國際資產管理中心及風險管理中心功能。

代表團與各部委就內地金融開放、跨境金融合作、金融科技和綠色金融發展等議題進行了交流。

香港銀行公會主席林慧虹表示，香港銀行公會代表團每年都與內地中央部委交流，讓本港銀行業界更深入地了解內地金融市場發展方面的最新政策方向。在國家「十四五」規劃的支持下，業界會繼續加強相關業務，協助促進內地與國際市場接軌。