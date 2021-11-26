美國無法說服沙特　轉向俄羅斯尋求增產石油

據俄羅斯媒體《Interfax》報道，俄羅斯俄羅斯外長拉夫羅夫的話報道，美國正試圖說服俄羅斯提高石油產量，以降低全球油價。

白宮此前表示，美國將從美國戰略石油儲備中釋放5,000萬桶原油，以幫助冷卻油價。這些原油將於12月中下旬投放市場。

據《華爾街見聞》報道，OPEC的諮詢機構OPEC經濟委員會發布預測稱，美國等多國釋放油儲可能大幅增加原油過剩，明年1月到2月，過剩原油可能增加110萬桶/日，1月和2月的過剩原油將分別達到230萬桶/日和379萬桶/日。

昔日沙特的堅定盟友、OPEC+重要協議減產國之一阿聯酋11月25日還表示，在12月1日到2日的OPEC+下周會議召開前，不會就OPEC+的產油政策表明任何立場。

沙特認為多國釋放戰略原油儲備可能會增加全球供應，進而降低油價，為了平衡這種短期的意外供需失衡，沙特可能建議OPEC+暫停增產。不過，過去一年與沙特在產油問題上出現分歧的阿聯酋和科威特都不同意暫停增產。

阿聯酋能源部長稱，該國仍百分百致力於OPEC+產油國聯盟的行動，不會就OPEC+下次會議提前亮出態度，「重申任何（OPEC+會議的）決策都將是集體行動。」另一重要協議國科威特11月24日晚也重申，對OPEC+2016年所簽訂聯合行動宣言的支持。

巧合的是，拉夫羅夫講話前一天就有媒體消息稱，沙特和俄羅斯正在考慮改變OPEC+產油政策，讓OPEC+暫停目前每月增產40萬桶/日的行動，作為對美國聯合石油消費國釋放戰略原油儲備的報復行動。

該媒體稱，沙特認為多國釋放戰略原油儲備可能會增加全球供應，進而降低油價，為了平衡這種短期的意外供需失衡，沙特可能建議OPEC+暫停增產。不過，過去一年與沙特在產油問題上出現分歧的阿聯酋和科威特都不同意暫停增產。

美國近幾周一直在對OPEC+施加增產的壓力，但這一提議遭到反對。

結合以上消息，有評論認為，俄羅斯外長拉夫羅夫在暗示，美國還在試圖說服俄羅斯。如果俄羅斯官員沒有遭到美國的制裁，普京沒有一直在西方遭遇政治阻礙、被廣大美國媒體塑造成這十年來的地緣政治大魔頭，也許在拜登政府呼喚援手之際，俄羅斯政府會更願意當和事佬。