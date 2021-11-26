變種病毒來襲避險情緒升溫　港股宜守支持　美團今放榜｜港股早評

新冠肺炎新變種病毒來襲，引起全球關注，外圍美債美期先急跌，反映避險情緒升溫。港股將於11月29日期指結算日，現為轉倉期，盼可守11月10曰24481點支持，下級看二萬四關口，可留意今日收市後放榜的美團（3690）表現。



美團將於今日收市後公布第3季業績，據彭博綜合預測，收入按年升37.2%至485.7億元，非國際財務報告準則計，按年轉盈為虧，經調整後虧損為52.4億元人民幣。美團昨報274.2元，支持位看10月10日至11日258.2元至263.2元的上升裂口。

通關有新進展，利好濠賭股。港府與內地疫情防控工作對接小組展開第二次會議，政務司司長李家超從深圳返港後透露，內地專家認為本港已具通關條件，現需就落實細節等向內地提交報告，料通關初期會有配額制。

再者，澳門和珠海本周重新放寬通關，兩地往來可憑7天內有效的新冠核酸檢測證明。消息利好濠賭股，瑞信亦唱好澳門博彩前景，銀娛（0027）和新濠（0200）收復9月時的大型下跌裂口，銀娛報49.5元，新濠報11.42元。

美團將於今日收市後公布第3季業績，料按年轉盈為虧，經調整後虧損為52.4億元人民幣。（視覺中國）

憂疫情惡化避險情緒升溫 美債急跌道期跌近200點

世衛召開特別會議關注南非科學家較早前宣布發現「B.1.1.529」，指它有多個不尋常的突變，擔心它能避開免疫系統和具更強傳染力。英國衞生安全局亦指，這病毒擁有一種新的刺突蛋白，與作為研發疫苗基礎的那種不同，現有疫苗可能無效。此前多個歐洲國家包括斯洛伐克、荷蘭及匈牙利等新冠病毒感染病例創單日紀錄新高，斯洛伐克及奧地利已決定再度封城。在供應鏈緊張下，未知對經濟和通脹造成更大的壓大。

美股昨為感恩節休市，今晚交易時段亦提市三小時收市。不過，美期美債現於亞洲時段急跌，美債息急挫至1.58厘水平，道指期貨亦跌近200點，或反映市場對疫情影響經濟的恐慌情緒再度升溫。

另外，歐洲央行公布上月議息會議紀要，顯示管理委員會認為應當為未來貨幣政策行動保留充份選項，包括12月的議息會議；並有人暗示若通脹前景不確定，應保持開放態度。