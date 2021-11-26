恒指瀉460點　金沙銀娛重創　藍籌股僅兩隻升｜持續更新

【10:21】賭股急瀉 金沙挫近半成

恒指現報24277點，挫462點或1.77%；國指報8659點，跌150點或1.71%；科指跌129點或2.04%。

賭股急瀉，金沙﹙1928﹚瀉4.91%，表現差絕藍籌，而銀娛﹙0027﹚亦挫4.14%。

百威亞太﹙1876﹚亦挫3.18%。

藍籌中，僅石藥集團﹙1093﹚及藥明生物﹙2269﹚有得升，分別漲0.6%及1.3%。

【09:36】 港股瀉逾400點

港股低開後跌勢加深，恒指現報24325點，挫414點或1.67%；國指報8680點，跌129點或1.47%；科指跌47點或1.22%。

藍籌股中，僅一隻有得升，恒安國際﹙1044﹚升1.3%，報39.5元。

美團現挫2.261%，報268元。

【09:20】 港股挫近240點

港股開市偏軟，恒指開報24502點，挫237點或0.96%；國指開報8719點，挫89點或1.02%；科指開報6292點，跌65點或1.03%。大市成交額25億元。

舜宇光學﹙2382﹚瀉2.36%，成表現最差藍籌股。

重磅股份方面，阿里巴巴﹙9988﹚跌1.62%、友邦﹙1299﹚跌1.2%、滙控﹙0005﹚跌1.08%、騰訊﹙0700﹚跌1.08%。

美團﹙3690﹚今日公布季績，跌2.26%。

【09:10】 亞股早段全線向下

道指期貨今早跌逾兩百點，拖累亞股早段全線向下。日經225指數現瀉511點或1.74%，報28985點；南韓KOSPI指數跌11點或0.39%，報2968點；澳洲普通股指數跌51點或0.66%，報7685元。

恒指黑期暫挫262點或1.06%。